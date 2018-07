Rydder sommerperle for 300 millioner

– Det er omtrent som en hamburger. Hvis du legger nok trykk på lokket, tyter det ut på sidene, sier direktør Eskil Bråten i Oslo kommunes Eiendoms- og Byfornyelsesetat (EBY).

Søppelfylling

På stranda ved brygga der øybåten klapper til kai, vasser han i potteskår, knust glass og andre etterlatenskaper fra det som var Oslo kommunes søppelfylling fram til 1948.

Da var sundet mellom de opprinnelig to øyene fylt igjen med husholdningssøppel og industriavfall i inntil 20 meters dybde. Overflaten ble dekket med jord og stedet tilrettelagt for friluftsliv.

SØPPELFYLLING: Langøyene var hovedstadens søppelfylling i perioden 1904-1948. Bildet er fra 1930. Foto: Anders Beer Wilse / oslobilder.no

I de 70 årene som er gått, har Langøyene vært et sommerparadis i Oslofjorden.

Trenger ikke Syden

– Vi trenger ikke dra til Syden når vi har Langøyene, sier Kristin Granseth Hansen fra Kampen i Oslo.

Hun koser seg i sola foran teltet med ei god bok mens ektemannen Hans Kristian kommer opp fra sjøen etter dagens andre bad.

SOMMERPARADIS: Kristin Granseth Hansen, Hans Kristian Hansen og yorkshire-terrieren Tim nyter sommer og teltliv på Langøyene. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

– Det er en helt nydelig perle så tett ved Oslo. Det er utrolig god plass til å koble av og lade batteriene, sier Hans Kristian.

Campingturister

Ekteparet Hansen er blant campingturistene som slår opp teltet om våren og nyter hele sommeren på Langøyene. På varme dager strømmer badegjestene til hovedstranda fra ferjeleiet en snau halvtimes båttur fra Aker Brygge.

LAGUNE: Stranda på Langøyene er vidstrakt og med god plass. Det er forøvrig på motsatt side av øya søppelproblemet er mest synlig. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

I 2013 begynte det å dukke opp mer søppel på gressletta og i strandkanten. Grunneier EBY stengte øya i to uker før de konstaterte at avfallet ikke utgjorde noen helsefare.

304 millioner

Det var imidlertid tydelig at noe måtte gjøres. EBY lagde en plan, Oslo bystyre bevilget 304 millioner kroner, og arbeidene starter når siste sommergjest har forlatt øya neste år.

– Det mest synlige vil nok være at Oslo kommune skal dekke til hele sletta her med et nytt, én meter tykt lag med jord, sier Eskil Bråten.

TO ØYER: Fra sjøen er tydelig at Langøyene en gang i tiden var to øyer - derav flertallsnavnet. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

For å unngå den nevnte hamburger-effekten skal deponiområdet sikres på begge sider. Øya får nye kaier, både for øybåten og med fortøyningsmuligheter for småbåter.

Vann og avløp

– Det blir nye dusj- og garderobefasiliterer, og det kommer til å bli kjempelekkert. Et viktig element er at det blir koblet til kommunalt vann og avløp. For første gang blir det rent og godt drikkevann og greie toalettforhold her ute, sier Bråten.

ADVARSEL: Rent drikkevann er noe ikke minst teltturistene på Langøyene ser fram til. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

Langøyene holder åpent denne og neste sommersesong, blir utilgjengelig i hele 2020 før sommerperlen fremstår som ny og skinnende i 2021. Da er disse tiltakene gjennomført:

Tildekking av sletta med én meter rene masser (360.000 tonn).

Sikring av deponifront mot hovedstrand.

Spuntkaier som sikring på motsatt side, med fortøyningsmuligheter for småbåter.

Ny brygge for øybåten.

Ny sjøledning for vann og avløp.

Nytt servicebygg med dusj- og toalettfasiliteter.

Nytt lagerbygg.

Kunstige rev så fisk, alger og muligens også hummer etablerer seg raskere.

TILTAKENE: Dette skal gjøres på Langøyene fram til gjenåpning i 2021. I tillegg skal det lages kunstige rev ute i fjorden. Foto: Eiendoms- og byfornyelsesetaten / Oslo kommune

Spent på framtida

– Toalettfasilitetene her er ikke veldig up-to-date, så det savner jeg veldig, sier teltturist Kristin Granseth Hansen.

– Jeg er litt spent på hvordan øya blir etterpå, men noen tiltak må vel kanskje gjøres, sier Hans Kristian Hansen.

– Det kommer til å bli enda mer forlokkende enn det er i dag. Det blir superpopulært, tror Eskil Bråten.