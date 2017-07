Kroa i det gamle skytterhuset på Gressholmen gjenåpner

For en gang var det skytebane på Gressholmen.1000 menn vanket her. Og skytterhuset som hørte til, er den bygningen det nå er kro i. De aller siste årene har Oslo kommune pusset opp det gamle skytterhuset, lagt inn restaurantkjøkken og vann. Før var det vannbåten som kom med vann hit.

Anne Marte Archer. Foto: Elin Martinsen / NRK

Nå skal Anne Marte Archer drive restauranten, sammen med Ann Sung-an Lee og Brian Dahl Weir. De håper både barnefamilier og gamle krogjester vil trives.

– Og folk som ikke har vært så mye på øyene før. Håper de kommer over den kneika. Man kommer hit på 11 minutter med trikkebilletten.

Fikk gratis melk og tobakk

Det har vært skytebane på Gressholmen siden 1864. Mens Lindøya hadde to skytebaner, en for folk flest og en for fiffen, var banen på Gressholmen for folk flest, sier lokalhistoriker Leif Gjerland.

– Det var veldig populært. Det var opptil 1000 menn som skjøt her. De satte opp et skytterhus, som utviklet seg til å bli den bygningen som er Kroa i dag. Til å begynne fikk medlemmene gratis melk og tobakk, sier Leif Gjerland.

I tillegg til at det var skytebane med skytterhus på Gressholmen, var det sjøflyhavn her fra 1926, norges første hovedflyplass. Da tyskerne kom til Norge holdt de til på Gressholmen.

– Du vet da krigen startet så lå det ferdig sjøflyhavn klar for tyskerne, sier Per Jørgensen, formann i Gressholmen Båtforening.

– Først holdt tyskerne til her. Etterhvert brukte RAF til engelskmennene Gressholmen Kro som hovedbase, sier Leif Gjerland, lokalhistoriker.

Gressholmen har enda mer å by på enn den gamle Kroa og havna. Går du inn i billedgalleriet i toppen finner du bilder av såpekokeriet til Lilleborg, historiske bilder fra skytekonkurranser og flere bilder av Kroa.

– Vi har ventet på vann i 40 år. Og nå kom det bare på Kroa. Men neste år kommer det vann til havna også, og kloakk og dosser for gjester, sier Per Jørgensen, formann i Båtforeningen på femtende året. Foto: Elin Martinsen / NRK

Nå pusser kommunen opp den gamle flyhangaren til sjøflyhavna. Det er enda ikke klart hvordan den skal brukes når den er ferdig. Foto: Elin Martinsen / NRK