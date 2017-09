Røkke blar opp for Fornebu-tomt

Selskapet Fornebuporten Holding AS, eid av Kjell Inge Røkke, betaler 490 millioner kroner for en eiendom på 40 mål på Fornebu, skriver Budstikka. Selgeren, KLP Eiendom, opplyser at tomten ligger i det som skal bli Fornebus sentrum.