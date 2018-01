Risikerer straff for å ha tatt ulykkesbilder

Brudd på den lovfestede plikten til å hjelpe en som er i nød, er en forseelse, slår politiet fast.

– Alle borgere har plikt til å hjelpe en som trenger hjelp og er i nød. Det er også hjemlet i lov at man har et slikt ansvar, sier Erdal Karaagac, avsnittsleder i Oslopolitiet, om etterforskningen etter møteulykken ved Alfaset torsdag, der en lastebil og buss kolliderte. Totalt 16 personer ble skadet.

Lastebilsjåføren som satt fastklemt og ble alvorlig skadet i ulykken har fortalt at vitner på stedet tok bilde av henne, fremfor å tilkalle hjelp, skrev VG torsdag.

– Hun fortalte meg at det første folk gjorde da de så henne sitte fastklemt, var å ta bilder av henne. Hun ba folk slutte og heller ringe etter hjelp. Jeg er helt sjokkert over at folk ikke hjalp til. Det er ikke greit å holde på sånn, sa Anna Nilsson, trafikkleder i Suldal transport, og sjåførens overordnede, til VG.

Forelegg eller andre reaksjoner

En rekke personer som var tidlig på ulykkesstedet er nå avhørt. Politiet etterforsker hva de gjorde og om handlingene i noen grad forsinket tilkalling av hjelp.

– Vil vi følge opp hva som ble gjort av dem som var først på stedet, sier Karaagac.

– Hva slags reaksjon kan man få dersom man ikke hjelper slik man plikter?

– Påtalemyndigheten kan reagere med et forelegg eller en annen type reaksjon. Det kommer an på hvor alvorlig forseelsen har vært.

– Folk må gå i seg selv

Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, sier fotografering på ulykkessteder er et kjent problem.

– Folks nysgjerrighet er ubegrenset og det får av og til ganske tragiske utfall. Å ta bilder av folk i nød er rett og slett forkastelig. Her må folk virkelig gå i seg selv, sier hun.

I alt 16 personer ble lettere eller alvorlig skadet i sammenstøtet. Foto: Edin Babic / NRK

Forbud i Sverige

Sverige innførte ved nyttår en lov som forbyr "integritetskrenkelser". Det svenske ambulanseforbundet tolker loven som et forbudt mot at privatpersoner tar bilder av mennesker involvert i ulykker, ifølge SVT.

Andre mener det er spredningen av bilder, og ikke fotograferingen, som er krenkende. Aftonbladet mener formålet med fotograferingen vil avgjøre jussen.

Ambulanseforbundet i Norge mener uansett at Norge nå bør innføre en lignende lov.

– Å spre slike ting kan oppleves som en traume i dobbelt forstand, når man sitter fast i en ulykke, sier leder i forbundet, Ola Yttre.

Han forteller at ambulansepersonell opplever tidsvis at de ikke kommer frem til ulykkessteder fordi ivrige fotografer står i veien.

HØR MER: Fotografering av ulykker ble diskutert i fredagens Her og nå-sending. Hør klippet nedenfor.

Personskadeforbundets Per Oretorp, Ambulanseforbundet's Ola Yttre (bildet) og psykologspesialist Svein Øverland diskuterer fotografering av ulykker. Du trenger javascript for å se video. Personskadeforbundets Per Oretorp, Ambulanseforbundet's Ola Yttre (bildet) og psykologspesialist Svein Øverland diskuterer fotografering av ulykker.

En som virkelig fikk oppleve ubehaget ved ulykkesbilder delt av privatpersoner, er Rebekka Hestvik Birkeland. Bergens Tidende skrev i desember at hun fikk vite om lillebrorens bilulykke via Snapchat.

– Det var et stort ubehag å se at broren min hadde vært i en ulykke, for jeg viste jo ikke hvordan det gikk. Verken politiet eller moren min, som var på stedet, hadde fått tid til å varsle resten av familien, har hun tidligere fortalt NRK.