Ruters bussrute 68 og en lastebil fra Bring kolliderte på et industriområde på Alfaset ved 8.45-tiden torsdag morgen.

Lastebilsjåføren var en periode fastklemt i kjøretøyet.

– Da nødetatene kom frem så man at buss og lastebil hadde kjørt front mot front og at lastebilsjåføren satt fastklemt. Vedkommende er nå tatt ut av lastebilen og kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden er betegnet som kritisk, sier politiets innsatsleder på Alfaset, Christian Bortne.

48 personer i bussen

16 personer fra bussen ble kjørt til legevakta i Oslo. 13 av dem hadde lettere skader, tre av dem noe mer alvorlig skader. 32 av passasjerende er uskadde.

Det siste tallet fra politiet er at det var 44 passasjerer i bussen. Tallene justeres fordi helsepersonell og politi fortsatt arbeider på ulykkesstedet.

– Ulykken inntraff i en liten bakke ned mot Posten sin sentral her. Vi kan allerede nå konstatere at det var svært glatt veibane, sier innsatsleder Christian Bortne.

Havarikommisjonen på ulykkesstedet

Politiet tar nå vitneforklaringer av de som var til stede i området. De arbeider nå med å finne ut av hva som er årsaken til ulykken.

Operasjonsleder i oslopolitiet sier at møteulykken skjedde i en sving, og at både politi, Havarikommisjonen og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen arbeider på ulykkesområdet.

– Vi arbeider med å ta målinger, sikre spor og skaffe oss et best mulig bilde av hva som har skjedd. I ettertid skal materialet analyseres for å best mulig kunne unngå slike ulykker igjen, sier Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Han sier videre at arbeidsgiverne Bring og Ruter nå ivaretar sine ansatte.