Vil forby fotografering av trafikkulykker

Ved inngangen til det nye året skjerpet svenskene flere lover. Blant annet er det ikke lenger lov for privatpersoner å ta bilder av ulykker der involverte mennesker synes, skriver SVT.

Ambulanseforbundet i Norge ønsker å få på plass et lignende forbud også her i landet.

– Jeg syns et forbud er på sin plass. At folk tar bilder og sprer rundt er ikke noe særlig for den som er forulykket og heller ikke for de pårørende, sier leder i forbundet, Ola Yttre.

Advokat Jon Wessel-Aas, som er en av Norges mest erfarene advokater innen ytringsfrihet og medierett, mener et slikt forbud ikke ville stått seg mot den sterke ytringsfriheten man finner i Norge.

– Det er ingen tvil om at dette er et inngrep i ytrings- og informasjonsfriheten. Man kan finne viktig informasjon i et bilde fra en ulykke. For eksempel om det er grunnlag for å kritisere hvordan nødetatene har håndtert situasjonen. Bildet er heller ikke tatt i hjemmet til en privatperson, men på et offentlig sted, sier han.

– Utrolig hva folk kan få seg til å gjøre

Ola Yttre i Ambulanseforbundet håper på et forbud også i Norge. Foto: Else Marie Brodshaug / Ambulanseforbundet

Ambulanseforbundet opplever det derimot som et problem at folk tar bilder på ulykkessteder.

– Vi opplever det mest utrolige. Noen mennesker kommer gående flere hundre meter fra bak i køen for å ta bilder. I tillegg ser vi folk som kjører forbi i kø, og som stopper, ruller ned vinduet for å ta bilde, for så å kjøre videre. Det er helt utrolig hva folk kan få seg til å gjøre, sier han.

En som virkelig fikk oppleve ubehaget ved ulykkesbilder delt av privatpersoner, er Rebekka Hestvik Birkeland. Bergens Tidende og Aftenposten skrev i desember at Birkeland fikk vite om lillebrorens bilulykke via Snapchat.

– Det var et stort ubehag å se at broren min hadde vært i en ulykke, for jeg viste jo ikke hvordan det gikk. Verken politiet eller moren min, som var på stedet, hadde fått tid til å varsle resten av familien, sier hun til NRK.

Håper på lovendring

Hun reagerer sterkt på folks behov for å vise at de var de første som fikk se ulykken, og ønsker velkommen en lov lignende den svenskene har også i Norge.

– Det kan i det minste minske antallet ubehagelige overraskelser for pårørende. Men jeg tenker det hadde vært enda bedre med en lov som forbyr å ta bilder av ulykker generelt, for man kan jo for eksempel kjenne igjen bil. Men det er bedre enn ingenting.

Rebekka Hestvik Birkeland fikk dette bildet av lillebrorens bil tilsendt på Snapchat. Foto: PRIVAT

Formann Gordon Grattidge i det svenske Ambulanseforbundet sier til SVT at han tror lovendringen i Sverige kan gjøre folk mer bevisste på hva de gjør.

– For oss kan loven i det minste få folk til å tenke igjen før de plukker opp kameraet og filmer. Det vil bli interessant å se når loven blir testet ved en slik anledning. Først da kan vi se om den fungerer, sier han til SVT.