Privatetterforsker sier han vet hvem som sto bak trippeldrapet

– I begjæringen har vi navngitt en person som et titalls kilder sier har vært i kårboligen da drapet skjedde. Men jeg vil ikke gå ut med hvem dette er i dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg til NRK.

Det har vært kjent at Sandberg på vegne av ekteparet Orderud jobber med en gjenopptakelse, og i dag meldte P4 at begjæringen formelt er levert.

– Jeg har kjent denne personen sin identitet i flere år, sier han.

– Hvorfor har du ikke gått ut med dette tidligere?

– Når noe skal leveres inn, så skal det være helt og fullstendig. Ikke bare elementer av saken. Nå er vi fremme og har et fullstendig bilde. Det er det vi har levert til kommisjonene i dag, sier Sandberg til NRK.

Omfattende jobb

På vegne av Per og Veronca Orderud, som var ektepar helt til de slapp ut av fengslet for tre år siden, har Sandberg sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem. Den er på langt over 1000 sider. Det er også blitt levert inn 28 videoer.

Per og Veronica Orderud ble dømt for medvirkning til overlagt drap på Kristian, Marie Orderud og Anne Orderud Paust i pinsen 1999. Dette var faren, moren og søsteren til Per.

– Det har vært en veldig omfattende jobb. Selv ble jeg kontakter av Per og Veronika Orderud i 2006. Jeg begynte å få informasjon om Orderud allerede i 1999-2000, altså før jeg selv formelt var inne i saken, sier Sandberg.

Nye bevis

Sandberg sier at flere nye bevis nå skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi legger frem bevis i denne saken som etter min oppfatning fullstendig knuser noen av de mest sentrale bevisene som denne saken bygger på. Det er blant annet våpenbevis som er vurdert av norsk og amerikansk ekspertise, som fullstendig forkaster det som Kripos og dommen bygger på, sier han til NRK.

Politiet klarte aldri å finne ut hvem som faktisk begikk trippeldrapet, men retten mente Per og Veronica Orderud sammen med Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og hennes eks-kjæreste Lars Grønnerød hadde planlagt drapene og skaffet våpen. Dermed ble de dømt for å ha medvirket til drapene.

Det ble brukt to ulike våpen under drapene, men disse er aldri funnet. Det var likevel sentralt for politiet å bevise at det var Per og Veronica Orderud som hadde bestilt våpnene og at de faktisk fikk dem overlevert i månedene før drapene skjedde.

Kristin Kirkemo forklarte både i avhør og i retten at hun fikk penger av Per Orderud for å skaffe våpen, og at hun dro til Molde 22. desember 1998 for å kjøpe to våpen som var stjålet fra en pistolklubb der. Hun hevdet at disse ble gitt til ekteparet Orderud på lille julaften 1998.

Lars Grønnerød forklarte at han hadde en revolver som han også ga til Per Orderud våren 1999, og at han fikk et av de to våpnene som Per hadde fått av Kristin tilbake.

Politiet mener det var bevist at det var revolveren Per hadde fått av Lars og pistolen han hadde fått av Kristin som ble brukt under drapene. Per og Veronica har hele tiden nektet for at de både bestilte våpnene og at de fikk dem. Nye momenter knyttet til våpenbevisene er ifølge Sandberg noe av det sentrale i søknaden om å få gjenopptatt saken.

Har søkt tidligere

Per og Veronica Orderud trakk i 2011 sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet.

– Det har vært helt problemfritt å samarbeide med Per og Veronika. Vi har hatt veldig god kontakt gjennom hele denne fasen, sier Sandberg.

Fakta om Orderud-saken: Ekspandér faktaboks 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemo Haukelands sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

Onsdag 13. mai 2015 opplyste Per og Veronica Orderud at de tar ut skilsmisse.

I 2006 engasjerte ekteparet privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken. 2. mai 2017 blir det kjent at Sandberg har begjært Per og Veronica Orderuds sak gjenopptatt.