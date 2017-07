Predikant beskyldt for å være åndelig leder for IS-celle – har holdt flere foredrag i Oslo

Onsdag i forrige uke ble predikanten arrestert av britisk antiterrorpoliti i Birmingham. Spanske myndigheter beskylder Chadlioui for å være den spirituelle lederen for et nettverk som skal ha drevet med rekruttering til terrorgruppa IS.

De mener at den marokkanskfødte predikanten har radikalisert og rekruttert IS-krigere ved å produsere videoer som oppfordrer til jihad. Chadlioui avviser anklagene.

Predikanten, som også kaller seg Tarik Ibn Ali, har siden 2012 vært minst fire ganger i Oslo, sist i mai 2016. Da holdt han et foredrag for flere hundre norskmarokkanere.

Selvmordsbomber: En av Paris-terroristene, Omar Mostefai, skal ha vært på flere foredrag holdt av predikanten Tarik Chadlioui i Paris. Foto: STRINGER / Afp

Da var det allerede kjent at en av terroristene som sto bak Paris-terroren i 2015, Omar Mostefai, skal ha deltatt på flere foredrag som Chadlioui holdt i en moske i Paris.

Senere sprengte Mostefai seg selv i lufta på konsertstedet Bataclan, der han var med på å drepe 89 mennesker som var på en rockekonsert.

I 2016 ble Chadlioui invitert til Norge av en privatperson. NRK har vært i kontakt med vedkommende, som ikke vil la seg intervjue.

– Kvinner bør ledsages av menn når de skal handle

I juni 2012 holdt Tarik Chadlioui foredrag for ungdomsorganisasjonen til Center Rahma-moskeen i Oslo. Temaene var blant annet kvinners rettigheter i islam og hvordan ungdom skal behandle sine foreldre.

Han har også holdt foredrag i 2013 og i 2014 i arrangementer som Rahma-moskeen var en del av. ​Først noen måneder senere ble Chadlioui kjent i internasjonal presse.

Populær predikant: Tarik Chadliouis videoer er vist over 13 millioner ganger på Youtube. Nå er han beskyldt for å ha radikalisert og rekruttert personer til terrorgruppa IS. Foto: Privat/Facebook

Predikanten er salafist, og står for en streng tolkning av islam. På foredraget hans fra 2012 satt kvinnene i et eget rom i Rahma-moskeen og var adskilt fra mennene.

– Kvinner kan ikke delta i bryllup hvor det spilles musikk fordi det er lyden av Satan, sa Chadlioui i foredraget fra 2012. Videre i samme foredrag sa han at kvinner bør ledsages av sine ektemenn eller sønner når de for eksempel skal handle i butikken.

På videoer lagt ut på predikantens populære Youtube-kanal ser man hvordan han er midtpunktet på en rekke samlinger i Norge: På restaurant, grillfest og ved stranda.

– Jeg er imponert over at norskmarokkanere skiller menn og kvinner, sa Chadlioui under foredraget i 2012 hvor han siktet til Rahmas grillfest hvor menn og kvinner satt flere hundre meter fra hverandre.

På flere av Chadliouis videoer fra Oslo pågår det pengeinnsamlinger. Videoene publiseres på predikantens egen Youtube-kanal og tituleres med dato, sted og hvor mye penger som er samlet inn. Totalt skal Chadlioui ha samlet inn 250 000 euro, rundt 2,3 millioner kroner etter dagens kurs, mens han har vært i Norge. Pengene skal blant annet ha gått til moskeen i Oslo, ifølge Chadlioui selv på flere av videoene.

«Engasjerende taler»

NRK har vært i kontakt med Rahma-moskeen, som svarer at de ikke kan stille til intervju, men styret i moskeen svarer på noen spørsmål på e-post. De skriver blant annet at de ikke hadde noen kunnskap om det han nå er anklaget for.

– Vi hadde aldri ventet at han ville bli varetektsfengslet og anklaget for tilknytning til IS.

– Hvor mange ganger har dere invitert ham?

– Han var invitert av Center Rahma i 2013 og 2014. I 2012 holdt han foredrag i vår moske, men var ikke invitert til Norge av oss.

– Hvorfor inviterte dere ham?

– Tarik Chadliou er en kjent taler som har holdt foredrag i over 100 moskeer i Europa. Mange marokkanere i Norge har hørt på hans foredrag ”Hvordan behandle foreldre”, ”Den lykkelige familien” og lignende temaer på Youtube. Vi ønsket å lage et arrangement der hele familien kunne bli underholdt av hans morsomme og engasjerende taler, skriver Center Rahma i eposten.

– Hva tenker dere nå som Chadlioui er pågrepet og kobles til IS?

– Vi vil ikke kommentere en pågående etterforskning, men vi ønsker å være tydelige på at Center Rahma tar sterkt avstand fra IS, terror og alle handlinger som går imot norsk lov eller våre verdier.

NRK har spurt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om norske myndigheter mistenker Chadlioui for å ha drevet med IS-rekruttering i Norge, men PST ønsker ikke å kommentere saken.

Kontroversielle foredrag og pengeinnsamling

Åttebarnsfaren Chadlioui har belgisk pass og bodde tidligere der, men flyttet til Storbritannia med kone og barn i 2015. Han har holdt en rekke foredrag i europeiske land, blant annet Frankrike, Nederland og Tyskland. Han bruker sosiale medier flittig, og videoene hans på Youtube er sett over 13 millioner ganger.

Høsten 2014 ville nederlandske politikere forby Chadlioui å tale i byen Gouda, ifølge NLTimes. Politikerne mente han samlet penger til krigen i Syria og at han hadde kontakt med radikale tyske grupper som var forbudt i Nederland.

Ifølge britiske Daily Mail kobles han til flere ekstreme grupper, som Sharia4Belgium, Sharia4UK og tyske Dawa FFM, som har blitt beskyldt for å rekruttere muslimer til IS. Flere medlemmer i Sharia4Belgium er dømt for slik rekruttering.

På sine turneer rundt om i Europa har Chadlioui samlet inn millionbeløp, angivelig til hjelpearbeid i Syria og bygging av moskeer i Europa.

Tidligere i år nektet nederlandske myndigheter Chadlioui å reise inn i Nederland.

Risikerer 20 år i fengsel

Arrestasjonen av Chadlioui var en del av en større aksjon. Fire personer ble arrestert på Mallorca og en i Tyskland, beskyldt for å være en del av det samme nettverket.

Etterforskningen startet i 2015, ifølge en pressemelding fra Innenriksdepartementet i Madrid. Da skal Chadlioui ha reist til Mallorca for å starte gruppen som skulle rekruttere, indoktrinere og radikalisere europeere på vegne av IS. Predikanten skal ha vært gruppens åndelige leder, ifølge pressemeldingen.

Gruppen i Mallorca skal gradvis ha vokst, og hatt ukentlige rekrutteringsmøter.

På et rettsmøte torsdag i forrige uke ble anklagene mot Chadlioui utdypet. Ifølge Benjamin Joyes, som representerer spanske myndigheter, har predikanten produsert videoer for å rekruttere jihadister, skriver The Telegraph.

Chadlioui skal ha vært med på å lage tre videoer som het «Tufiq dro til Syria».

– Hensikten med disse videoene og annet materiale lagt på ut på internett av vedkommende (Chadlioui, journ.anm.) var å oppmuntre til rekruttering og å overtale andre til å bli jihadister, sa Carl Kelvin, representant for spanske myndigheter på en ny høring onsdag denne uka, skriver The Sun.

Spansk politi har begjært utlevering av Chadlioui til Spania.

– Han motsetter seg utlevering, sier hans forsvarer, Saba Ashraf.

– Han avviser at videoene er brukt til å indoktrinere eller å rekruttere jihadister, sa Ashraf tidligere denne uka, ifølge The Telegraph.

Chadlioui må møte i retten igjen 13. juli.