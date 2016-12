Politihunden Appie ble kjørt i hjel etter trening

Den ett år gamle blandingshunden hadde trent spor på Ekebergsletta sammen med to politibetjenter onsdag kveld. Da de var ferdig, og Appie skulle få vann ved bilen, klarte han å sno seg løs fra halslenka, forteller leder for hundetjenesten, Tor Sverre Paulsen.

– Han løp rett ut i veien, og da kom det beklageligvis en bil. Sjåføren har ingen skyld her, for påkjørselen var uunngåelig, sier Paulsen.

Blødde i hjel

Appie ble kjørt til veterinærinstituttet med en gang, men skadene var så omfattende at det ikke gikk an å redde livet hans. Paulsen sier at de som jobber i hundetjenesten får veldig tette bånd til hundene, og at det er forferdelig hver gang noen av dem dør.

– Hun som hadde hovedansvaret for Appie har det veldig vondt nå. De tilbrakte mye tid sammen, og hadde et veldig nært forhold.

Siden de to politibetjentene som var på ulykkesstedet i går prioriterte å forsøke å redde hunden, noterte de seg ikke personalia til bilføreren etter å ha snakket med ham.

– Sjåføren stakk ikke av. De fikk pratet med ham, men vi vil veldig gjerne komme i kontakt med ham igjen. Det er veldig viktig å presisere at vi ikke klandrer ham ikke i det hele tatt. Vi vil bare prate litt mer om hva som skjedde, sier Paulsen.