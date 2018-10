Naboer til drapsoffer: – Det er helt uvirkelig

En nabo som vil være anonym sier at drapet i oppgangen er det store samtaleemnet i bygården. Naboen forteller at det aldri har vært noe bråk fra leiligheten.

– Det er helt uvirkelig det som har skjedd, sier naboen.

Ifølge henne skal det ikke ha vært tegn til at noe var brutt opp eller knust i den aktuelle leiligheten. Naboen forlot leiligheten sin like etter klokken åtte mandag morgen.

– I går kveld tømte de leiligheten for alt av inventar og tok det med seg. Politiets krimteknikere jobber inne i leiligheten nå, det sier en annen nabo til NRK.

INGEN MISTENKT: Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, sier de fortsatt ikke har noen mistenkte i drapssaken og ingen er pågrepet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Tidspunktet for drapet er fortsatt ukjent, men politiet fikk melding om knivstikking mandag kl. 12:15. Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, sier de undersøker informasjon som kan si noe om fornærmedes bevegelser og kontakt.

– Han er observert da han går til ro, litt tidlig på natten. Han skulle møte på jobb rundt klokken 09 mandag, men møtte ikke på jobb.

LAGT NED BLOMSTER: Noen har lagt ned blomster etter at mann ble funnet drept i en leilighet mandag. Foto: Martin Roalsø / NRK

– Ålreite gutter som bodde der

– Jeg fikk vite om det i 15.30-tiden. Da hadde jeg mange ubesvarte anrop på telefonen, sier en nabo som bor i samme oppgang.

Han var på jobb da drapet ble kjent i media, og sier at det er ekkelt å tenke på at det har skjedd så nærme.

– Jeg har bare sagt hei når vi har møttes i oppgangen. Jeg har inntrykk av at de er sånn som oss – fire karer som spiller Fifa etter jobb og skole.

Han og en til var hjemme natt til mandag.

– Kameraten min dro i 08.30-tiden og jeg dro rundt 09. Vi så ingenting i tidsrommet vi dro, forteller han til NRK.

En kvinne som bor i samme oppgang sier at hun ikke kjente dem ved navn og at hun verken så eller hørte noe.

– Det var hyggelige og ålreite gutter som bodde der.

Kvinnen gikk først ut av sin leilighet 07.10 mandag morgen og kom tilbake 08.55 før hun gikk ut igjen 09.30.

KRIMTEKNIKERE: Politiets krimteknikere jobbet frem til midnatt mandag. Foto: Privat

Jobbet i nabolaget i 13 år

Hossein Koshke Zagleh har jobbet som skomaker i området i 13 år og sier at han aldri har opplevd noe slikt i nabolaget.

SJOKKERT: Skomaker Hossein Koshke Zagleh som jobber i nabolaget, sier han ikke kan tro at noe slikt kunne skje i området. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg er sjokkert. Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Zagleh var opptatt med en kunde mandag da stort politioppbud dukket opp i gata hans. Plutselig kommer en ung mann ut av oppgangen hvor drapet skjedde med blod på hans venstre hånd.

– Politiet sa han var et vitne. Han virket veldig redd og var hvit i ansiktet.

Ingen er mistenkt eller pågrepet i drapssaken.