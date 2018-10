Politiet om knivstikking: Dette er en drapssak

Det var en norsk mann i midten av 20-årene som ble funnet i død i en leilighet på Majorstua mandag ettermiddag. På en pressekonferanse mandag kveld bekreftet politiet at mannen ble drept.

– Vi vet ikke hva som er det bakenforliggende, sa leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Metlid under pressekonferansen.

STENGT AV: Politiet sperret Arbos gate etter at mannen ble funnet drept. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det var en av mannens samboere som ringte inn om knivstikkingen til AMK. Mannen i 20-årene skal ha bodd sammen tre andre personer i leiligheten.

– Melder bor i denne leiligheten. Han tar kontakt med AMK og helse, og varsler om at han kommer hjem og finner sin kamerat knivstukket og med skader, sier uttalte Metlid.

Ifølge Metlid skulle mannen ha møtt opp på jobb klokken ni mandag morgen.

– Etterforskningen pågår for fullt

Metlid sier at verken den drepte eller hans samboere er tidligere kjent for politiet, og de ikke vet noe om motiv. Leiligheten ligger i Arbos gate 2 B.

BEKREFTET DRAP: Knivstikkingen på Majorstuen var et drap, sa leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Metlid på en pressekonferanse mandag kveld. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi vet per nå ikke hva som er årsaken og hvem som kan knyttes til hendelsen. Ingen er altså pågrepet, mistenkt eller siktet i saken. Etterforskningen pågår for fullt, sa Metlid.

Når mannen sist ble sett er usikkert, og Metlid sier politiet har fokus hva som skjedde i morgentimene og timene før mannen ble funnet, og ber folk som har beveget seg i området, og som kan ha sett noe mistenkelig, om å ta kontakt med politiet.

Bekreftet død

Detaljene rundt knivstikkingen var lenge usikkert.

Innsatsleder ved Oslo politidistrikt, Hanne Nordve. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Vi fikk melding om en knivstikking rundt 12.15 i dag. Når politiet og helsevesenet kommer til stedet finner vi en person som ble bekreftet omkommet etter kort tid, sa innsatsleder ved Oslo politidistrikt Hanne Nordve etter hendelsen.

Knivstikkingen skjedde i nærheten av Majorstuen barne- og ungdomsskole, hvor elevene fikk beskjed av politiet om at de var trygge på skolens område.

Søkte etter gjerningsperson

Etter hendelsen søkte politiet etter gjerningspersoner, og ba publikum om tips i saken.

BEVÆPNET: Væpnet politi rykket ut etter meldinger om knivstikking mandag formiddag. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Jeg så at det satt en mann på utsiden. Han var helt hvit i ansiktet. Han snakket med politiet, sier et vitne som var ved åstedet kort tid etter at politiet rykket ut, til NRK.

Utover ettermiddagen og kvelden fortsatte det å være mye aktivitet i området.

Politiets krimteknikere gikk inn og ut av en bygård, og naboer som bor i blokka sa til NRK at politiet jobber inne i en leilighet.

Fra gateplan kunne man se politifolk inne i en av leilighetene.

Utenfor leiligheten gjennomsøkte politiet søppelkasser og dreneringskummer. Samtlige søppelkasser i skolegården på Majorstuen skole ble undersøkt, det samme ble søppelbøtter som sto ut mot den trafikkerte Kirkeveien.