Nå blir det rettssak om eiendomsskatten i Oslo

Dermed må Oslo kommune møte i tingretten i slutten av april og forsvare skatten den innførte i fjor.

Fra før har 2 000 huseiere sagt at de ønsker å være med på et søksmål. Nå har Oslo tingrett avgjort at Huseiernes Landsforbund kan fremme denne saken som et gruppesøksmål, noe Kommuneadvokaten i Oslo har ment ikke var mulig.

Bettina Banoun er advokat for Huseiernes Landsforbund. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Rammer for få

– Med et bunnfradrag på 4 millioner kroner rammer skatten bare et fåtall boligeiere. Dette skal være en skatt for alle, men med et så høyt bunnfradrag rammer den spesifikt og urettmessig, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Bettina Banoun, til NRK.

– Men med et lavere bunnfradrag vil jo flere bli rammet. Vil huseierne det?

– Hvis man har regler som er diskriminerende, så vil det jo være opp til byrådet om det i fremtiden vil innføre en eiendomsskatt med et lavere bunnfradrag, som rammer flere, men det blir et politisk spørsmål.

– Vi mener at den skatten som ble vedtatt i Oslo, er ulovlig, og den har vi gått til søksmål mot, sier Banoun.

Mener skatten er lovlig

Finansbyråd Robert Steen skriver i en e-post til NRK at Oslo kommune mener at eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis.

– Hvis det skal komme en beslutning om noe annet, så må det være opp til retten å bestemme det, sier Irene Tanke, kommunens prosjektleder for innføring av eiendomsskatt.

Irene Tanke er prosjektleder i Oslo kommune. Foto: Nina Didriksen / NRK

Da eiendomsskatten ble innført i Oslo i fjor, fikk kommunen 6 700 klager. Over 4 000 handlet om lovligheten. Så langt er snaut 50 klager blitt behandlet av klagenemnda for eiendomsskatt i Oslo.

– Vi vet at det er mange meninger om dette, så vi har brukt en del tid på å sikre at vi får en god saksbehandling og en god juridisk vurdering av klagene, sier Tanke.

– Vi har derfor ikke fått behandlet så mange saker som vi gjerne skulle.

– Vil dere behandle disse klagene nå som det blir rettssak?

– Vi er underlagt forvaltningsloven i behandling av klager om eiendomsskatt og må behandle hver enkelt sak individuelt, sier Tanke.

Hun sier de regner med å komme gjennom hele klagebunken, men at det vil ta litt tid.

Øker skatten i år

Årets skatteseddel ble sendt ut for et par uker siden. Boligprisene har gått opp fra i fjor, og skattesatsen har økt fra 2 til 3 promille. Oslo kommune har hittil fått rundt 500 henvendelser om årets skatt. Klagefristen er 11. april.

– Eiendomsskatten er relativt ny, så vi får mange henvendelser som i praksis er spørsmål fra folk som prøver å forstå hvordan dette fungerer, sier Tanke.