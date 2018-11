Mobbeombud hardt ut mot voksnes netthets

«Om vi ikke tar felles grep og blir enige om en standard for hvordan vi omtaler hverandre på nett, også når vi er uenige, står barn og unge igjen som de største taperne. »

Sitatet er hentet fra Facebook-innlegget til mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, som ble publisert onsdag.

Hets og sjikane har florert i kommentarfelt på sosiale medier denne uken. Mobbeombudet er bekymret.

– Voksne er rollemodeller enten vi vil eller ikke, og har derfor et viktig ansvar for hvordan vi omtaler andre og hvordan vi viser atferd som vi ønsker at barn og unge også skal ha. Når voksne ikke mestrer de grunnleggende ferdighetene, så er det neimen ikke rart at også barn og unge synes det er vanskelig, sier Owren.

Mobbeombudet er en egen ressursperson for elever og foreldre som opplever mobbing. Kjerstin Owren er Oslos første mobbeombud. Foto: Victoria Wilden / NRK

Babynyhet og 17. maikomiteen

Det startet med at varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), ble hetset på nett fordi hun skal lede Oslo kommunes 17. mai-komité 2019.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal (MDG) har også fått sjikanerende kommentarer og massiv hets, etter at paret delte nyheten om at de venter sitt første barn.

Dette skapte voldsomme reaksjoner, og flere politikere slår ring om paret i etterkant.

Mobbeombud Owren er sjokkert over hvor stygt voksne mennesker snakker til og om hverandre.

– Jeg kan reise rundt og snakke med elever, skoleansatte og foreldre til jeg blir grønn og blå, men det er en kamp i motstrøm så lenge samfunnsdebatten på nettet preges av den samme sjargongen, sier Owren.

– Trist og tragisk

Mobbeombudet i Oslo får støtte fra kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.

Det er de voksne som legger føringer for hva som er akseptable ytringer på nett, mener han.

– Kanskje de voksne trenger en obligatorisk opplæring i hvordan man opptrer fornuftig, med en viss grad av folkeskikk, når vi ytrer oss, spør Nygård-Hansen.

Han er også sjokkert over all hetsen som har florert i sosiale medier den siste tiden.

– Det er trist at vi tillater oss selv å falle ned på et nivå hvor vi glemmer å se menneskene bak, bare fordi vi sitter ved et tastatur. Det synes jeg er både tragisk og trist, rett og slett.