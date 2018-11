Frp-politiker mener «kronisk norsk» heller bør lede 17. mai-komiteen

I går ble det kjent at varaordfører i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam (Ap), skal lede 17. mai-komiteen i Oslo. Det er flust av gratulasjoner og andre støtteerklæringer under bildet som Gunaratnam har lagt ut på sin Facebook-side.

Frp-politiker og tidligere medlem i den norske Nobelkomiteen Inger-Marie Ytterhorn er blant dem som ikke gratulerer Gunaratnam med vervet. I stedet skriver hun:

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?»

Foto: Facebook

Ytterhorn svarer ikke

En rekke personer reagerer sterkt etter uttalelsen fra Ytterhorn. Flere mener uttalelsen er rasistisk og ber Ytterhorn forklare hva hun legger i uttrykket «kronisk norsk». Til det svarer Ytterhorn:

«Hva er rasistisk, "kronisk" eller "norsk"? Kamzy er helt sikkert en dyktig og flott dame, men for meg virker det mer naturlig at en etnisk nordmann – og alle helst en Osloborger – leder 17. mai-komiteen i Oslo. Hvis det er rasistisk – så ok.»

Foto: Facebook

Det har så langt ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Ytterhorn om saken. Heller ikke andre medier har klart å få tak i henne.

Reagerer

– Jeg trodde først det var et nettroll, så jeg reagerte ikke med en gang, for jeg er vant til at folk skriver slike ting. Men så oppdaget jeg at det er en profilert Frp-politiker, sier varaordfører Gunaratnam til NRK.

– Opplever du uttalelsene til Ytterhorn som hets?

– Det er vanskelig å betegne dette som hets, siden jeg ikke tar dette personlig. Hun hetser i så fall ikke meg, men alle med flerkulturell bakgrunn i Oslo og de som forfekter det mangfoldet vi har i byen vår. Og jeg mener ytringen hennes helt klart er et uttrykk for rasisme.

Gunaratnam forteller at det kun har vært noen få ytringer som ligner dem Ytterhorn kom med. Utover det har det kommet et overveldende antall støtteerklæringer til den unge politikeren. Blant dem er Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Dette er jo en rasistisk uttalelse. Oslos varaordfører er absolutt skikket til å ta dette vervet. Det å bruke ordet «kronisk norsk» på den måten Ytterhorn gjør er langt, langt over streken. Det burde Siv Jensen, som er henne partileder, ta tak i og bekrefte eller avkrefte om er Frps syn, sier Støre til NRK.

Frp-ere slår ring om Gunaratnam

Fylkesleder i Oslo Frp, Tone E. Ims Larssen sier hun har tatt avstand fra Ytterhorns uttalelser i hele dag.

– Jeg vil på vegne av fylkesstyret og Oslo Frp beklager hvis Kamzy nå ikke har det bra. Jeg er veldig lei meg om dette har såret henne. Vi har jo selv hatt folk med andre etnisiteter som leder av 17. mai-komiteen, sire Ims Larssen og viser til Mazyar Keshvari, som ledet komiteen i 2009.

Ims Larssen har flere ganger forsøkt å få tak i Ytterhorn på telefon i dag, men sier hun ikke har lyktes. Hun har kun fått en tekstmelding fra Ytterhorn som skriver:

«Jeg har ikke hatt noen intensjon om å skade Kamzy på noen som helst måte. Dette er min personlige ytring.»

Frps medlem i neste års 17. mai-komité, Lars Petter Solås, er også blant dem som gir sin fulle støtte til Gunaratnam:

Siv Jensen beklager

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar til NRK at hun sterkt beklager uttalelsen fra Ytterhorn.

– Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken. Jeg synes ikke den representerer Inger-Marie Ytterhorn slik jeg har kjent henne i mange år.

–Jeg er sikker på at varaordfører Kamzy Gunaratnam er god representant for det demokratiet og verdiene vi feirer 17. mai, sier Jensen.

Har hatt flere ikke etnisk norske ledere

Det er ikke første gang 17. mai-komiteen i Oslo har hatt en leder uten etnisk norsk bakgrunn. Blant dem er Aamir Sheikh (H), som ledet komiteen i 2008.

Sheikh gir sin fulle støtte til Gunaratnam på sine facebookside skriver han blant annet:

«I Oslo er vi på vei med 4.-5.-generasjons innvandrere. De, deres foreldre og besteforeldre er født og oppvokst i Oslo, og Norge er deres første land. Deres tilknytning til Norge er sterkere enn noen gang. Da er det veldig beklagelig at en slik debatt kommer etter at det blir offentliggjort at Kamzy vil lede 17. mai-komiteen 2019. »

Rubina Rana (Ap) var den første med ikke-norsk bakgrunn som ledet 17. mai-komiteen i Oslo i 1999. Khalid Mahmood (Ap) var leder i 2009 og Mazyar Keshvari (Frp) i 2012.