Mest eiendomsskatt i Fet og Nittedal

Brevene som nylig dumpet ned i nittedølenes postkasser, inneholdt skattekrav på i gjennomsnitt nær 4.500 kroner pr. boenhet.

Kratig økning

Nittedal kommune krever inn nesten femti prosent mer i eiendomsskatt på boliger i år enn i fjor.

Det skyldes dels at kommunestyret har skrudd opp skattesatsen fra to til to og en halv promille av boligens verdi, dels en formidabel boligprisvekst. Boligens verdi i selvangivelsen danner grunnlag for eiendomsskatten.

– Dette må vi gjøre noe med. Dette er en usosial skatt som rammer særdeles hardt, sier Høyres gruppeleder i kommunestyret, Ann Kristin Bakke.

NYTT KULTURHUS: For få uker siden åpnet Kulturverket Flammen til 140 millioner kroner. Det burde ikke Nittedal tatt seg råd til når konsekvensen er skyhøye eiendomskatteregninger, mener Høyres gruppeleder Ann Kristin Bakke. Foto: Olav Juven / NRK

Høyre var imot eiendomsskatten da den ble innført, men Bakke sier at Nittedal har gjort seg så avhengig av skatten at partiet ikke hadde annet valg enn å akseptere økningen i år.

Hun sier imdlertid at skatten ikke kan fortsette å øke i takt med boligprisveksten. Den viser ingen tegn til å stagnere i Nittedal.

Kutter fritidsaktivitet

– Vi snakker om unge mennesker i oppstartsfasen; om barnefamilier som får det krevende.

– Jeg synes det er svært vanskelig å møte en barnefamilie som sier at vi må kutte i fritidsaktiviteter fordi vi ikke har råd til å fortsette.

– Vi er derfor nødt til å se på bunnfradraget, sier Ann Kristin Bakke.

Større fradrag?

VIL SE PÅ BUNNFRADRAGET: For å hindre at eiendomsskatten øker i takt med gallopperende boligpriser, åpner Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) for å ta grep. Foto: Eva Hele Storm Hanssen / Nittedal kommune

Bunnfradraget i Nittedal er i dag på én million kroner, og ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) åpner for justeringer.

– Vi har ikke noe mål om å skatte innbyggerne våre ihjel. Det betyr at når vi skal begynne å jobbe med budsjettet for neste år, skal vi selvfølgelig se på innretningen av eiendomsskatten i forhold til for eksempel bunfradraget.

Hvor avhengig er Nittedal av eiendomsskatten?

– Vi er avhengig av eiendomsskatten for å realisere de store utbyggingsprosjektene våre. Vi vokser med 1,7 prosent i året og må bygge nye skoler, barnehager og idrettshaller, sier Thorkildsen.

Fet og Nittedal

Seks Akershus-kommuner har eiendomsskatt på bolig. Skedsmo, Aurskog-Høland og Nes har den mest moderate beskatningen pr. boenhet, omtrent på nivå med Oslo, med Sørum hakket over.

Fordi det kan variere hva hver enkelt kommune legger i boenhet, er det vanskelig å sammenligne tallene nøyaktig. Men ser vi på skatt pr. innbygger og skatten på en fiktiv standardbolig, ligger Nittedal hårfint over Fet:

Eiendomsskatt Ekspandér faktaboks Utskrevet eiendomsskatt på bolig pr. innbygger: Nittedal : 1 659 kroner

1 659 kroner Fet: 1 640 kroner

1 640 kroner Sørum: 1 140 kroner

1 140 kroner Aurskog-Høland: 1 077 kroner

1 077 kroner Nes: 1 046 kroner

1 046 kroner Oslo: 796 kroner

796 kroner Skedsmo: 790 kroner Kommunene rapporterer årlig inn til Statistisk Sentralbyrå hva de antar at en nybygd enebolig på 120 kvm på ett plan uten kjeller vil få i eiendomsskatt. Her er tallene for 2017: Nittedal: 4 790 kroner

4 790 kroner Fet: 4 786 kroner

4 786 kroner Sørum: 4 000 kroner

4 000 kroner Aurskog-Høland: 2 800 kroner

2 800 kroner Nes: 2 520 kroner

2 520 kroner Oslo: 2 400 kroner

2 400 kroner Skedsmo: 2 181 kroner Kilde: NRK/SSB/kommunene selv.

Det er imidlertid Fet som reelt krever inn mest pr. boenhet; 4.700 kroner (se egen faktaboks).

VIL SE PÅ BUNNFRADRAGET: Også Fet-ordfører John Harry Skoglund åpner for å vurdere bunnfradraget, som i Fet bare er på 250 000 kroner. Foto: Fet kommune

Totalt avhengig

– Det er jo litt spesielt å ligge på topp, sier Fet-ordfører John Harry Skoglund.

– Men med de statlige overføringene som Fet har i dag, er vi totalt avhengig av eiendomsskatten for å kunne gi innbyggerne gode kommunale tilbud og tjenester innenfor skole, barnehage og eldreomsorg.