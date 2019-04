Marte Gerhardsen ny utdanningsdirektør i Oslo

Marte Gerhardsen (46) er innstilt til jobben som utdanningsdirektør i Oslo, og får dermed ansvaret for 90.000 elever og 15.000 ansatte.

Alt tyder på at hun tiltrer stillingen 5.august.

I november ble det kjent at den tidligere skoledirektøren Astrid Søgnen (67) skulle gå av etter en lang tids konflikt med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Gerhardsen skal gjennomføre byrådets oppvekst- og kunnskapspolitikk. Osloskolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, sier Thorkildsen i en pressemelding i dag.

– Med sin brede ledererfaring og kompetanse vektlegger Marte Gerhardsen at læring i skolen er avhengig av at barn og unge har en trygg oppvekst. Derfor skal Osloskolen framover samarbeide enda tettere med foreldre, andre offentlige tjenester og frivilligheten,

Uten skolebakgrunn

Avgjørelsen om ny skoledirektør er allerede omstridt.

Da Dagsavisen tidligere i vår erfarte at Gerhardsen kom til å få jobben, var Høyre raskt ute med å kalle dette en partiutnevnelse. Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mener at Gerhardsen ikke har rett faglig bakgrunn, samtidig som hun er tett knyttet til Arbeiderpartiet og venstresiden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Aftenposten har på kommentatorplass kalt den mulige ansattelsen «særdeles pussig» og mener at det å rekruttere en skolesjef helt uten bakgrunn fra skolesektoren neppe har skjedd før i Oslo.

Tidligere AUF-leder

Marte Gerhardsen har i knapt ett år hatt stillingen som direktør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet. Før det ledet hun Tankesmien Agenda i fire år. Hun har også vært divisjonsdirektør i DNB, generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE Norge og jobbet i Utenriksdepartementet.

Hun var i ungdomsårene aktiv i Arbeiderpartiet og var på midten av 1990-årene leder for Oslo AUF.

– Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Osloskolen videre sammen med 15 000 dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Gerhardsen.

– Vi skal sørge for at alle elever har et godt og trygt læringsmiljø, og at de får kunnskapene de trenger for å være med å forme framtida.

Marte Gerhardsen er datteren til tidligere Ap-byrådsleder i Oslo Rune Gerhardsen og tidligere minister Tove Strand.

Ikke på søkerlista

To av søkerne til jobben som utdanningsdirektør var unntatt offentlighet, og navnet til Marte Gerhardsen var ikke å finne på lista over søkere.

Det var derimot Kristin Vinje, som blant annet er tidligere skolebyråd i Oslo og stortingsrepresentant i utdanningskomiteen for Høyre.

Også en avdelingsdirektør i Utdanningsetaten og en rektor ved en Oslo-skole søkte jobben. Det gjorde ikke Kari Andreassen, som har fungert i stillingen siden Søgnen sluttet.