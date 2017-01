Mann (25) tiltalt for drapet på Galina Sandeva

Mannen fra Hedmark har innrømmet at han drepte den 28 år gamle kvinnen, men ville tidligere ikke erkjenne straffskyld ut fra siktelsen for forsettlig drap.

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller har tatt ut tiltale mot en 25 år gammel mann fra Hedmark for drapet på Galina Sandeva (28) i 2015. Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Sandeva jobbet som prostituert og ble funnet død i sin egen bil på Bispekaia i Bjørvika i Oslo 17. desember. Ifølge tiltalen ble Sandeva drept kvelden før, da hun ble knivstukket minst 30 ganger og døde av det påfølgende blodtapet, skriver Dagbladet.

– Påtalemyndigheten mener drapet skjedde med overlegg og at det for øvrig foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Drapet var meget brutalt og avdøde var som prostituert særlig utsatt for lovbrudd. Det vil selvsagt få betydning for påtalemyndighetens straffepåstand i retten, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller til Dagbladet.

Vurdert som tilregnelig

Den tiltalte mannen er blitt vurdert som tilregnelig etter å ha vært gjennom en en full psykologisk observasjon. Psykologspesialist Bjørn Solbakken og lege og spesialist i psykiatri Helge Haugerud konkluderte i juni 2016 med at 25-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor kan tiltales som tilregnelig.

Advokat Joar Berg Henjum er forsvarer for den tiltalte 25-åringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den omfattende vurderingen ble anbefalt etter en rettspsykiatrisk undersøkelse i januar 2016 hvor det kom fram at mannen hadde «gjennombrudd av realitetsbrist».

Ifølge Dagbladet ble det funnet rester av flere ulike rusmidler i mannens blod, men mannens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum, har tidligere sagt at den titalte mener rusmidlene ikke kan ha forårsaket realitetsbristene.

– De sakkyndige beskriver at siktede har hatt realitetsbrister over tid før drapet skjedde. Disse realitetsbristene er av en slik karakter at de må regnes som psykoser i medisinsk forstand, sa Henjum.