Linus (13) hedret for å ha reddet livet til 14-åring

13 år gamle Linus Morønning var 27. juni på Lutvann sammen med lillebror Lukas, bestemoren og tanten sin da de fikk øye på to personer i en båt ute på vannet rundt klokken 19.30. Ukjent for dem hadde en 14 år gammel gutt forsvunnet under vannet.

Like etterpå kom to panikkslagne kvinner bort til Linus og familien. Det var tydelig at de trengte hjelp.

– Så da bare tok jeg av meg skjorta og svømte ut i vannet, sier Linus.

Han svømte rundt og dykket sammen med flere andre på leting etter den savnede gutten. Linus foreslo at de skulle lete inne i sivet i en liten vik. Da fant de gutten.

– Vi fikk dratt ham opp på steinen her, også begynte vi hjerte- og lungeredning. Det kom masse vann opp. Så kom politiet, forteller 13-åringen.

Linus og lillebror Lukas stående på steinen der den 14 år gamle gutten ble halt opp av vannet. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

Sykehuset: – Bidro til å redde livet

Politibetjent Stian Jensen Heir var en av de første som ankom fra nødetatene. Han berømmer innsatsen til Linus og de andre badegjestene på stedet. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

Knut Eriksen, leder for Region Øst i Redningsselskapet, mener grunnleggende hjerte- og lungeredning burde bli obligatorisk i grunnskolen og en del av båtførerprøven. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

2. juni kom beskjeden fra sykehuset om at den 14 år gamle gutten var utenfor livsfare. Det hadde kanskje ikke vært tilfelle uten innsatsen fra Linus og de andre ved Lutvann.

– Tilbakemeldingen fra sykehuset er at den livreddende førstehjelpen som ble iverksatt så tidlig som den ble har bidratt til at det gikk bra med gutten, forteller politibetjent Stian Jensen Heir fra Oslo politidistrikt, en av de første som ankom Lutvann fra nødetatene.

I dag ble Linus hedret for innsatsen av Redningsselskapet, med overrekkelse av diplom, redningsvest og T-skjorte på Lysaker.

– Linus har vist heltemot ved at han selv tok ansvar, kastet seg i vannet, dykket og var med på å lete og faktisk var med på å redde et liv, sier Erik Knutsen, leder for Region øst i Redningsselskapet.

Han var en del av politipatruljen som først ankom Lutvann. Heir sier været som har vært på Østlandet den siste tiden tiltrekker mange mennesker til steder som Lutvann.

– Mange er dessverre ikke svømmedyktige. Da anbefaler vi at man investerer i en flytevest. Det er en billig livsforsikring å bruke det, sier politibetjenten.

Linus og lillebror Lukas (venstre) var tilbake på Lutvann i dag. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

– Alle burde lære hjerte- og lungeredning

Linus synes det var fint at innsatsen hans ble lagt merke til.

– Jeg synes det er kult, og litt overraskende. Jeg ble veldig glad når jeg fikk diplomet!

Hos Redningsselskapet på Lysaker fikk Linus også opplæring i hjerte- og lungeredning fra selskapets instruktører.

– Det var vanskeligere enn jeg trodde. Jeg er glad for at jeg fikk det sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre hvis jeg skulle komme i en ny situasjon hvor noe skjer.

– Synes du andre også burde lære det?

– Ja, det er veldig smart å lære seg sånt. En sånn situasjon kan skje hvem som helst, så det burde egentlig alle kunne.

I dag fikk Linus og lillebroren prøve seg på hjerte- og lungeredning sammen med instruktører fra Redningsselskapet på Lysaker. Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK