Lederstrid i Oslo Venstre

– Jeg er litt overrasket og skuffet, for jeg har meddelt valgkomiteen at jeg ønsker gjenvalg, sier Espen Ophaug til NRK.

Han er fungerende gruppeleder for Venstre i bystyret og har ledet Oslo Venstre i fire år.

LEDERKANDIDAT: En enstemmig valgkomité vil at Marit Vea skal lede Oslo Venstre. Foto: ZERO

En enstemmig valgkomité vil erstatte ham med Marit Vea, byrådssekretær for miljø og samferdsel før siste kommunevalg og nå rådgiver i miljøorganisasjonen Zero.

Trenger ro

Espen Ophaug oppfatter vrakingen som et bytte for byttets skyld og vil nå vurdere å ta kampvotering på årsmøtet i februar.

– Til meg har valgkomiteen sagt at de syns det er en god tid nå å la noen andre få prøve seg som leder. Det syns jeg er en litt rar begrunnelse. Akkurat i disse dager står Venstre overfor en av de mest krevende utfordringene vi har hatt nasjonalt med regjeringsforhandlinger og et mulig regjeringssamarbeid.

– Da tenker jeg at det beste for partiet er mest mulig ro.

– Har du oppfattet at det har vært noe ønske om å skifte deg ut?

– Nei, og det sier ikke valgkomiteen heller. Jeg oppfatter tvert imot at jeg har ganske god oppslutning ute i organisasjonen.

Helhetsvurdering

Valgkomiteens leder Anne Siri Koksrud Bekkelund begrunner innstillingen slik.

– Vi baserer oss på innspill og samtaler med ulike deler av organisasjonen. Vi vekter mange ulike hensyn opp mot hverandre og forsøker å komme fram til et forslag som vi mener vil være en god løsning for Oslo Venstre fremover.

– Så vil det selvsagt være opp til årsmøtet å fortelle oss om de er enige eller ikke.

– Er dette et bytte for byttets skyld?

– Dette er et forslag som vi tror gir en god løsning og et godt styre for Oslo Venstre.

Har det vært et ønske i organisasjonen om å bytte ut Espen Ophaug?

– Det har vært mange ulike innspill fra de vi har snakket med og vært pekt på flere mulige ledere. Det er et godt tegn at det er mange potensielt gode kandidater i fylkeslaget vårt.

Mistillit?

– Er dette mistillit mot Ophaug?

– Espen er en kjempeflott fyr og en flott politiker. Han skal fortsatt gjøre en kjempeviktig jobb for Oslo Venstre fremover uansett. Han er gruppeleder i bystyret, og den jobben gjør han veldig godt, sier Koksrud Bekkelund.

Hun begrunner valget av Marit Vea med at Vea er en kjempedyktig politiker og organisator.

– Hun er et talent og ledet nettopp et valgkamputvalg i Oslo Venstre som jeg tror alle er enig i gjorde en veldig god jobb.

Vea sier på sin Facebook-side at hun er veldig glad for å bli innstilt som leder og håper på årsmøtets tillit.