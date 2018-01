Labib (10) og Ismael (8) ryddet da du sov

Labib Qazi (10) har fått utdelt søppelkype og svarte plastsekker. Allerede klokken 9 første nyttårsdag var han på plass i Frognerparken for å rydde opp etter gårsdagens festdeltakere.

– Det var veldig rotete her. Det lå alkoholflasker i blomsterbedene.

– Og bokser, legger kameraten Ismael Syed (8) til.

Guttene har også plukket glasskår, fyrverkeri og masse annet folk har kastet fra seg.

Mange samles i parken ved midnatt for å skyte opp raketter. Slikt blir det søppel av. Det vet de 40-50 voksne og barna som ryddet i dag. De er ahmadiyya-muslimer og hvert år siden 2004 har de plukket søppel etter nyttårsfeiringen i Frognerparken. I år har de ryddemannskaper fem andre steder i landet også. På Holmlia, Furuset, Jessheim, Tønsberg og Kristiansand.

Vil bidra til lokalmiljøet

Zahoor Ahmad er leder for amadiyya-muslimene i Norge. Foto: Victoria Wilden / NRK

Leder for ahmadiyya-muslimene i Norge Zahoor Ahmad anslår at 150-200 deltar i ryddedugnaden rundt om i landet. De ønsker å gi noe tilbake til lokalmiljøet sitt.

– Dette er noe vi gjør fordi vi er muslimer for fred som tror på Norge og de norske verdiene. En av dem er frivilligheten.

Han sier at de er opptatt at barna tidlig lærer at man skal bidra.

– Vi prøver å skape samfunnsborgere som er tolerante, fredsommelig og som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet.

Og hjelpen blir satt pris på. NCC henter søppelet fra parken. Driftsleder Tore Kjellevand er veldig fornøyd med innsatsen deres.

Driftsleder i NCC, Tore Kjellevand hentet alle posene med søppel fra Frognerparken. Foto: NRK

– Vi setter stor pris på hjelpen vi får, sier han som kan fortelle at det dreier seg om 20-30 sekker som er fyllt med raketter, knuste flasker, stjerneskudd og annet rusk. Det er mindre enn han fryktet.

Lønn for strevet

Ismael er med for første gang. Han har mast på faren sin hvert år, men tidligere har faren ment at han har vært for ung. Og det var minst like gøy som han hadde forestilt seg.

– Kanskje litt bedre, sier han og smiler.

– Det er gøy fordi vi får gått mye. Vi vil ikke bare sitte hjemme og se på tv.

Kameraten Labib er også fornøyd å få være med.

– Jeg hadde ikke noe annet å gjøre hjemme.

Men Ismael synes folk kan bli flinkere til å ikke forsøple, og har et tips til oss alle.

– Jeg putter alltid søppelet i lommen til jeg finner en søppelkasse, sier gutten som etter ryddingen fikk kakao som lønn for strevet.