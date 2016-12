Kystverket sprengte ulovlig i Indre Oslofjord

Jobben med å oppgradere skipsleia i Oslofjorden for større skip har pågått lenge. For å lage leia har Kystverket måttet sprenge grunner og skjær, men med strenge krav til å overvåke konsekvensene for miljøet.

Omstridte tillatelser til en viss grad av forurensning var på plass, men nå viser det seg at Kystverket har brutt forurensningsloven i flere måneder fra høsten 2015 til februar i år.

Kystverket brøt fire forhold i sprengningstillatelsen Ekspandér faktaboks Manglende utarbeidelse av fullgod miljørisikovurdering .

. Mangelfullt internkontrollsystem .

. Manglende etablering av tilstrekkelig kontroll- og overvåkningssystem .

. Manglende etablering av tilfredsstillende avvikssystem for ytre miljø.

– Ikke alvorlig nok

Likevel anbefalte Miljødirektoratet at Kystverket ikke skulle straffes for lovbruddet.

– Politiet må prioritere. Vi gir derfor en indikasjon i våre uttalelser på hvor alvorlige sakene er. Denne saken synes vi ikke er alvorlig nok miljømessig til at det skal brukes straff, sier leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet, Frantz Nielsen.

Men politiet syntes lovbruddene var alvorlige nok, og skrev ut en bot til Kystverket på 200 000 kroner.

– Sterkt signal til direktoratet

Førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås Nikolai K Winge. Foto: NRK

Miljørettseksperter reagerer på at Oslo-politiet var villige til å gå lenger i en miljøkriminalitetssak enn det organet som sitter med mest kunnskap om miljø i norsk forvaltning.

– Jeg berømmer politiet for å være modige. At politiet til tross for Miljødirektoratets anbefaling ilegger bot, viser at politiet tar sitt ansvar alvorlig. Dette burde være et sterkt signal til direktoratet om at de må ta et større ansvar for ilegging av sanksjoner, sier førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås (NMBU), Nikolai K. Winge.

Han får støtte av professor ved Universitetet i Oslo og ekspert i miljørett, Ole Kristian Fauchald.

– Det direktoratet i realiteten sier i denne saken, er at det ikke betyr så mye om man overholder krav i tillatelser. Det er spesielt problematisk i saker som denne hvor det er snakk om undervannsarbeid, hvor det er veldig vanskelig for både menigmann og eksperter å påvise skader, sier Fauchald.

Etter sprengningene så man ofte flere døde fisker i vannet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mener det ikke har fått miljøkonsekvenser

Mange har vært bekymret for både sesongen sprengningene ble gjort i, og for om Kystverket hadde kontroll på eventuell giftspredning. Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet var sterkt kritiske til at det ble sprengt midt i torskens gyteperiode, mens yrkesfiskerne i Oslofjorden fryktet at livsgrunnlaget deres var iferd med å bli ødelagt.

Miljødirektoratet fastholder at Kystverkets lovbrudd ikke var alvorlige nok til å anbefale straff. Leder for juridisk seksjon i direktoratet Frantz Nielsen er overrasket over at politiet så bort fra rådene. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Frantz Nielsen i Miljødirektoratet fastholder at det er liten grunn til å frykte for miljøet.

– Fagfolk hos oss har fulgt med på sprengningen, og vi har ingen indikasjoner på at Kystverkets arbeider har ført til større forurensning. I en straffesak ville utgangspunktet vært at man må bevise skyld og konsekvenser. Her er det ingen holdepunkter for å tro at dette har medført miljøkonsekvenser, sier han.

Ingen i Kystverket ønsker å kommentere denne saken. I et brev til politiet skriver de at de vedtar boten, men uten å anerkjenne at det foreligger et straffbart forhold.