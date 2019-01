– Operasjonen var vellykket

– Søster er ute av operasjon, og alt gikk fint. Det var hovedpulsåren som frakter blod til hjertet som ble truffet. Derfor var det alvorlig, men åren er sydd og det gikk bra, forteller broren, Nils Petter Hennum.

Det var torsdag 17. januar søsteren ble knivstukket i ryggen da hun skulle handle lunsj på Kiwi i Møllergata i Oslo. Kort tid etter ble en 20 år gammel russisk statsborger pågrepet.

Offeret er en 24 år gammel kvinne fra Lier i Buskerud.

Hun ligger fremdeles på sykehuset i kunstig koma.

Kjøpte kniver i Norge

Forsvareren til den russiske 20- åringen, Ola Lunde, sier at siktede overnattet en natt på et hostell i Oslo.

– I Norge har han kjøpt to kniver som han ble tatt med. Knivbladene var 20 og 9 centimeter, ifølge Lunde.

Politiet utenfor Kiwi i Møllergata i Oslo etter knivstikkingen av den 24- år gamle kvinnen. Foto: Ola Hana / NRK

Lunde mener hans klient hadde som mål å drepe flest mulige mennesker.



– Han snakket åpent i avhør om at han kunne tenke seg å være med på større aksjoner, som aksjoner med lastebil. Det er bra at han ble stoppet, ellers kunne det virkelig ha gått galt.

Varetektsfengslet i fire uker

PST ønsket å varetektsfengsle den russiske statsborgeren i fire uker med brev- og besøksforbud, og fikk medhold i tingretten.

De vil også be om en observasjon av mannen.

Påtaleansvarlig Anne Karoline Bakken Staff. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Vi er i en tidlig fase i Norges første åpne terrorsak etter 22. juli, sier påtaleansvarlig Anne Karoline Bakken Staff etter fengslingsmøtet lørdag ettermiddag.

20-åringen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131, som omfatter terrorhandlinger.

Han har ifølge PST sagt i avhør at han at han ønsket å begå et terrorangrep og drepe flere mennesker.

Han har innrømmet de faktiske forholdene, men har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen, opplyser Bakken Staff.

– Behøver legehjelp

Lunde sier hans klient behøver legehjelp.

– Min oppfatning er at han er ustabil, og at han bør fremstilles for lege. Det vil han ikke selv. Det er min klare oppfatning at vi har med en sinnsforvirret 20- åring å gjøre, for her er det noe galt, sier Lunde til NRK.

Videre sier han at hans klient er en ensom ulv uten nettverk, og at det var tilfeldig at han gjennomførte angrepet i Norge. At knivstikkingen skjedde i Møllergata var også helt tilfeldig.

Klienten har samtykket til varetektsfengsling med brev- og besøksforbud.