Katten Zero vasket på ullprogram

Da en familie på Røa i Oslo skulle sette på en helt vanlig klesvask, utspilte det seg et drama utenom det vanlige. Mens familiens far gikk ut av vaskerommet for å hente et ekstra par skitne sokker, snek katten Zero seg inn i trommelen.

Maskindøren ble lukket igjen og et ullprogram på 30 grader ble satt på. Da vasken var ferdig så familien raskt at katten ikke hadde det bra.

– Zero var klissvåt. Han så helt innskrumpet ut og var mye tynnere enn vanlig. Han var veldig svimmel og begynte å kaste opp, sier Joakim (14).

Familien tok katten med til NMBU Veterinærhøgskolen med en gang. Etter to dager borte fra familien, kunne Zero komme hjem igjen.

– Det har vært noen nervepirrende dager. Da veterinærene sa det skulle gå bra med ham, kunne vi endelig slappe av, sier mor Annette.

– Nå lukter han såpe. Katter liker jo ikke vann til vanlig. Jeg tror ikke at Zero blir noe mer glad i vann etter dette, sier Joakim.

Nå er Zero tilbake i toppform, like kosete og leken som familien kjenner ham til vanlig. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Aldri sett noe lignende

Vibeke Rootwelt er førsteamanuensis ved institutt for sports- og familiedyrmedisin på NMBU Veterinærhøgskolen. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Det var førsteamanuensis Vibeke Rootwelt som tok imot katten da familien kom til Veterinærhøgskolen. Ifølge veterinæren hadde katten veldig lav kroppstemperatur.

– Katten var veldig slapp og kald. I tillegg var han veldig fortumlet og forslått, sier Rootwelt.

Selv har hun aldri opplevd et slikt tilfelle. Likevel tror hun at det er skjer oftere enn man får vite om.

– Jeg har aldri sett noe lignende og jeg har vært veterinær i over 25 år. Men jeg tror det skjer oftere enn man tror, bare at man ikke får høre om det, sier veterinæren.

Advarer andre

Etter nestenulykken ønsker Joakim å advare andre. Nå ser familien alltid til at det ikke ligger noe annet blant de skitne klærne i vaskemaskinen.

– Mange katter liker å være på steder der de kan ligge og kose seg. Derfor må man passe ekstra på, før man legger på en vask, sier Joakim.

Heldigvis kom den firbeinte fra det uten de store skadene. Halen fikk seg en liten smell, men Zero er nå tilbake i toppform.

– Det er på en måte en ekstra julegave at det gikk fint, sier Joakim.