Idrettsbyråden: Oslo trenger ny strategi for store arrangementer

Slagsmål, trengsel, fyll og to T-baneulykker preget avslutningen av arrangementet i Holmenkollen lørdag.

Det som skulle være en folkefest minnet mest om en russefest.

En kvinne er fortsatt alvorlig skadet etter å ha havnet under T-banen på Voksenlia stasjon og seks andre ble lettere skadet.

Nå vil idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) vite hva som gikk galt.

– Drikker for mye

– Sikkerheten er først og fremst arrangørens ansvar, sier hun.

Dermed må Holmenkollen skifest, sammen med Sporveien og politiet møte opp hos byråden.

– Vi må ta tak i dette med én gang, sette oss ned rundt samme bord og få en felles forståelse av hva som skjedde. Arrangøren kan endre noe, men alle enkeltpersoner må ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved ikke å drikke så mye som noen gjorde i Holmenkollen, sier hun.

Politiet beskrev lørdag store folkemengder, inkludert familiefolk, som var overstadig beruset, og nektet å rette seg etter pålegg. Ved Holmenkollen og Frognerseteren stasjon brøt det ut slåsskamper mellom publikum og politiet.

Hansen erkjenner at Oslo er for dårlig til å håndtere enorme menneskemengder under store arrangementer.

– Byrådet har sett at vi ikke har en god nok overordnet strategi for arrangementer i byen. Derfor vil vi i løpet av året legge frem en ny strategi. Vi vil vurdere strengere krav til arrangører og om det er andre måter vi bør organisere oss på, sier hun.

Hever beredskapen søndag

Søndag setter politiet inn ekstra mannskap for å sørge for ro og orden i Holmenkollen. Sporveien har flere vektere ute som skal hindre overfylte plattformer og at folk tar seg ned i T-banesporet.

– Strømmen som driver T-banen er ledet av en strømskinne på 750 volt. Det er ikke noe man leker med, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Det er satt opp flere avganger sammenligner med en vanlig søndag, men gårsdagens kaos har ikke gjort at det er satt inn flere avganger enn opprinnelig planlagt i dag.

Kun fire telt igjen i marka

Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival, sier at søndagen vil bli en langt mer familievennlig dag enn lørdagen ble.

– Ifølge mine rapporter er det fire telt igjen ute i skogen, og det har vært en rolig natt i marka, så vi forventer en annen type dag enn vi hadde i går, sier hun

Også idrettspresident Tom Tvedt reagerer sterkt.

– Men de som har driti seg ut, må kjenne litt på det, og så må vi ordne opp i det. Det er ikke et godt ettermæle for Kollen og i alle fall ikke for dem som har vært der oppe, sier han.