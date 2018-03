Setter inn ekstra tiltak og hever beredskapen i Holmenkollen

– I dag har vi satt inn flere tiltak for å øke folks trygghet og sikkerhet rundt dagen. Politiet setter inn vesentlig mer bemanning i dag, og også Sporveien har økt bemanningen på Holmenkollen stasjon, sier Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen skifestival, til NRK.

– Vårt fremste fokus i dag er at det skal være trygt for publikum å være i Holmenkollen.

Det kommer også til å være frivillige patruljer som patruljerer ute i marka i dag.

– Vi kommer også til å ha et enda større fokus på hvem som slipper inn i arenaen, slik at vi sikrer at det som skjer inne i arenaen, foregår på en trygg og positiv måte, sier Nordskar.

Venter færre mennesker og mindre fyll

Ifølge Nordskar er det ventet langt mindre folk til Holmenkollen i dag enn i går – og langt mindre fyll.

– Det var omtrent 14.000-15.000 mennesker i arenaen i går, og vi venter om lag det samme antall mennesker inn i areaen i dag. Men søndagen er normalt sett en dag med færre mennesker ute i marka, og det er også en annen type publikum som står ute i marka på søndager, sier Nordskar.

– Ifølge mine rapporter er det fire telt igjen ute i skogen, og det har vært en rolig natt i marka, så vi forventer en annen type dag enn vi hadde i går.

Nordskar sier at den tradisjonsrike Kollen-søndagen i langt større grad har hatt en familieprofil enn lørdagen.

– Basert på våre erfaringer er det langt mindre alkohol ute i skogen på søndagen, sier hun.

Oppfordrer folk til å komme

Det brøt ut fullstendig kaos da de om lag 100.000 menneskene som var i Holmenkollen lørdag, skulle forlate området. Arrangøren hadde ventet 100.000 mennesker i løpet av hele helgen, men i stedet kom det rundt 100.000 mennesker i anlegget og ute i marka bare på lørdagen.

Politiet rapporte om at folk rev ned gjerder og slåss mot hverandre og politiet.

Sju personer fikk strømrelaterte skader etter å ha befunnet seg i T-banesporet, og over 100 personer ble behandlet for fyllrelaterte skader av de frivillige mannskapene til Røde Kors Hjelpekors.

– Det kom vesentlig flere enn vi var forberedt på. Vi så også at mye alkohol ikke har slått positivt ut i det hele tatt, og det skjedde situasjoner der ting kom ut av kontroll, sier Nordskar.

– Var dere for dårlig forberedt?

– Vi har de to siste årene jobbet veldig fokusert nettopp for å dempe festen ute i marka. Der har vi samarbeidet med politiet, Oslo kommune, Ruter og Sporveien, og vi har satt inn tiltak for å dempe festen. Dessverre, til tross for det, skjer det som skjedde i går. Det er bare et bevis på at her har vi sammen med offentlige myndigheter fortsatt en stor oppgave foran oss.

– Hva kan du si til barnefamilier og andre som måtte vegre seg for å dra til Holmenkollen i dag?

– Vårt mål er at det skal være trygt i Holmenkollen. Det er derfor vi har satt i ekstra tiltak i dag. Så vi håper de som har planlagt å ta turen til Holmenkollen i dag, gjør det, og at de får en god opplevelse, sier Nordskar.