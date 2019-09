Halvard Hanevold bisettes i dag

Fiolintoner av «Morgenstemning» av Edvard Grieg innledet bisettelsen av Halvard Hanevold i Asker kirke i formiddag. Dette var Halvard Hanevolds favorittstykke å lytte til før han gikk OL-renn.

Mange minneord

Dag Håland er forrettende prest under seremonien og mange skal holde minneord. Blant disse er tidligere landslagstrener Audun Svartdal, toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, skiskytterpresident Arne Horten, representanter fra det internasjonale skiskytterforbundet IBU og Askers ordfører Lene Conradi.

SkuespillerTrond Espen Seim leser diktet «Jag gråter» av Ulf Lundell.

«Nocturne» av Rolf Løvland skal også fremføres. Dette var Halvard Hanevolds favorittsang å høre på før han gikk skiskytterrenn i OL.

– Et enormt tap

– Hans bortgang er et enormt tap og vi kommer til å savne han for alltid, står det på minnesiden begravelsesbyrået har opprettet.

Skiskytteren etterlater seg seg kone og to barn.

I løpet av sin tid som skiskytter vant Hanevold blant annet tre OL-gull. I Nagano i 1998 vant han 20-kilometeren og det er kanskje dette øyeblikket han huskes aller best for.

Hanevold startet med skiskyting som 15-åring. Etterhvert ble han en av de mest kjente og suksessrike skiskyterne i landet.

– Et fryktelig sjokk

Etter at han la opp i 2010, har han vært aktiv i skiskyttermiljøet og jobbet som ekspertkommentator for NRK.

– Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet, og så frisk og rask ut der. Det er så ufattelig tragisk for hans små unger og hele familien, sa NRK-kollega Ola Lunde, da dødsfallet ble kjent.

OL-gull

I tillegg har han stafettgull fra 2002 og 2010.

Hanevold tok fem også VM-gull, sju sølv og fire bronser.