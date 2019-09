Skiskytterverden i sorg: – Han var en bauta

Tirsdag kveld kom meldingen om at den suksessrike skiskytteren og sportskommentatoren Halvard Hanevold døde i sitt hjem på Borgen i Asker.

Hanevold ble 49 år gammel og etterlater seg kone og to sønner.

Bjørndalen: – Han var grunnpilaren

Ole Einar Bjørndalen har delt mange minner gjennom en lang skiskytterkarriere med Hanevold.

FANTASTISK: Ole Einar Bjørndalen beskriver Hanevold som en mann og utøver med et stort hjerte og godt humør. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Halvard var en annerledes idrettsutøver enn alle andre jeg har møtt. Han var ikke et rått talent i skiskyting, men jobbet seg frem med sin intelligens og motivasjon. For motivasjonen hans var ekstremt stor og han hadde en ekstrem vilje, sier Bjørndalen til NRK.

For Bjørndalen var ikke Hanevold bare en kollega på landslaget, men også en god venn.

– Han har personlig betydd veldig mye for meg. Han hadde veldig tillit til folk og vi hadde tillit til Halvard. Han var en av de få man kunne stole hundre prosent på.

Onsdag la han ut en innlegg på Instagram der han hyller vennen og den tidligere kollegaen.

«Halvard var grunnpilaren i vårt team over så mange år. Fantastisk person og utøver med et stort hjerte og alltid godt humør. Hvil i fred.....» skriver Bjørndalen.

Han forteller videre at han spesielt husker oppkjøringen til OL i Nagano i 1998, der både han og Hanevold tok individuelt gull.

– Det var den beste perioden jeg hadde sammen med Halvard. Vi jobbet så hardt og hadde mange fine, knallharde økter sammen.

Og ikke minst hva han har betydd for norsk skiskyting, spesielt på 90-tallet.

– Han viste veien for utøvere som ikke lykkes med en gang, og ikke helt hadde et rått talent. Han var tålmodig. Da han ble god kunne veldig andre føle at de også kunne bli gode. Han skapte mye motivasjon blant Skiskytter-Norge.

STORT: Frode Andresen, Halvard Hanevold, Ole Einar Bjørndalen og Egil Gjelland med gullmedaljene sine etter medaljeseremonien i Salt Lake City i 2002. Det var første gang Norge vant OL-gull i skiskytterstafett siden 1960-tallet. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Bjørndalen og Hanevold vant OL-gull i Salt Lake City i 2002, og tok med det Norges første stafettgull i skiskyting siden 1960-tallet. Halvard Hanevold gikk den første etappen.

Selv mottok Bjørndalen beskjeden om at Hanevold var død i går kveld.

– Det er bare så umenneskelig trist. Jeg tenker på konen, de to sønnene og hans foreldre.

Fischer: – Et forbilde for alle

Skiskytter Johannes Thingnes Bø skriver på Instagram at han så på Hanevold som et stort forbilde.

«Et forbilde og en pioner i norsk skiskyting sin historie. Kvil i fred, Halvard❤️🥀 Varme tanker til familie og venner,» skriver skiskytter Johannes Thingnes Bø på Instagram.

Den tidligere tyske skiskytteren Sven Fischer er i sjokk etter dødsbudskapet, og beskriver Hanevold som et forbilde for alle skiskyttere.

VENNER: Sven Fischer forteller at Hanevold trente ekstremt mye for å få den perfekte teknikken. Foto: Michael Probst / AP

– Han ga hundre prosent på trening og kunne tørrtrene i flere timer for å finne det perfekte for å bli bedre og bedre. Da han var ung var det nok mange som stod og smilte på sidelinjen, og lurte på hva han drev med. Etter OL-gullet i 98 fikk han beviset på at all treningen hadde lønt seg, forteller han til NRK.

Fischer jobbet sammen med Hanevold som sportskommentator, Fischer for tysk-TV, og Hanevold for NRK.

Tidligere skiskytter og langrennsløper Lars Berger var tidligere lagkamerat med Hanevold.

– Han var en kjernekar og en veldig god lagkamerat. I dag tenker jeg først og fremst på gutta hans og familien, forteller Berger til NRK.

EN KJERNEKAR: Lars Berger omtaler Hanevold som en veldig god lagkamerat. F.v. Halvard Hanevold, Lars Berger, Alexander Os og Ole Einar Bjørndalen somfeiret med kake etter henholdsvis sjette, femte, tredje og førsteplass påjaktstart under VM i skiskyting i Sør-Korea i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den tidligere svenske skiskytterkollegaen og SVT-kommentatoren Björn Ferry, minnes Hanevold som en stor idrettsutøver, men viktigst av alt som en god venn.

– Det er tragisk. Vi hadde en del like interesser og pratet mye om aksjer, politikk og andre ting utenom idretten. Han var ekstremt interessert i det han var opptatt av. Vi fant hverandre i disse tingene, forteller Perry til NRK.