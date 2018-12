Frp krever lovendring etter omstridt ulvevedtak

For første gang tillater regjeringen lisensfelling av ulv i ulvesonen. Men det er ikke nok for Frp.

Som NRK erfarte i går tillater Klima- og miljødepartementet kun felling av Slettås-reviret i Hedmark. Flokkene i Hobøl i Østfold og Mangen i Hedmark og Akershus får leve.

Betent

Bakgrunnen for avgjørelsen er at en rekke organisasjoner klaget på anbefalingen fra rovviltnemndene om å ta ut 17 ulv fordelt på tre revir innenfor ulvesonen. Da er det Klima- og miljødepartementet som får det siste ordet.

Regjeringens avgjørelse ble offentliggjort klokken 10 mandag. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre hadde med seg landbruksminister Bård Hoksrud fra Frp og Høyre-nestleder Bent Høie for å vise at dette er en avgjørelse regjeringspartiene står sammen om.

Etter det NRK forstår inviterte Elvestuen stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp fra berørte fylker til et møte søndag for å informere dem om vedtaket.

Frp: Følger ikke stortingsvedtak

Men Frp på Stortinget legger ikke skjul på sin misnøye. De mener alle tre flokkene burde skytes.

Rovdyrpolitisk talsperson Terje Halleland viser til ulveforliket på Stortinget fra 2016. Der ble Arbeiderpartiet og KrF enige med Høyre og Frp om et nytt bestandsmål for ulv: 4–6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

– Jeg reagerer mest på at vi ikke klarer å følge forliket, som er tydelig på bestandsmål, sier Halleland til NRK.

Tall fra rovdata viser at det sist vinter var 10,5 valpekull i Norge, hvis man tar med halvparten av ynglingene i grenserevir. Siden har to ulvefamilier blitt skutt under lisensfelling. Dermed er det siste oppdaterte tallet 8,5 ynglinger, altså 2,5 mer enn bestandsmålet.

– Stortinget har sagt at vi ikke trenger å endre loven for å nå bestandsmålet. Men nå er vi igjen i denne situasjonen. Da må vi endre lovverket. Vi kan ikke ha et lovverk som hindrer gjennomføring av brede stortingsflertall, sier Halleland.

– Har Frp tapt denne saken internt i regjering?

– Ja.

Høyt konfliktnivå

Under pressekonferansen viste Elvestuen til paragraf 18 c i Naturmangfoldloven da han forklarte hvorfor de tillater felling av de tre ulvene i Slettåsreviret.

Loven tillater lisensfelling av ulv dersom det foreligger «offentlige interesser av vesentlig betydning». Her spiller konfliktnivået lokalt inn.

På spørsmål om hvorfor de ikke tillater felling av revirene i Hobøl og Mangen, svarer Elvestuen at her er ikke konfliktnivået like høyt og at det dermed ikke finnes juridisk grunnlag for å tillate felling.

I 2017 fikk daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre kraftig kritikk da han mente lovverket hindret felling av ulv i ulvesonen.

Våren samme år presiserte Stortinget at ulv kan felles også innenfor dette området.

Når det gjelder de 26 ulvene rovviltnemndene ville skyte i utenfor ulvesonen, er det tidligere kjent at ingen av klagene ble tatt til følge.