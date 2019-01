Tom Hagen kom hjem fra jobb onsdag 31. oktober klokka halv to. Bare timer i forveien mener politiet at kona Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført.

I huset fant ektemannen flere ark med krav om penger, beskjed om ikke å kontakte politi, og trusler hvis det blir gjort. Språkeksperter er satt inn i etterforskningen for å gjennomgå dokumentene.

Slik saken står nå, mener politiet at Anne-Elisabeth Hagen ble borte fra hjemmet sitt onsdag 31. oktober i perioden kl. 9.15-13.30.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem kl. 9.14. Mannen Tom Hagen dro på jobb ca. kl. 9.00, og var tilbake i boligen ca. 13.30. Politiet ble varslet en drøy halvtime senere.

I en pressemelding forteller politiet at de så langt har mottatt drøyt 800 tips i saken. Omtale på Åsted Norge på Tv2 i går kveld økte tipsmengden.

Politiet får fortsatt inn mange tips i saken Foto: Politiet



Tipsene omhandler både personer, kjøretøy, mulige skjulesteder og andre observasjoner. Politiet har også mottatt konkrete tips på de to personene som er fanget opp av overvåkningskameraene ved Futurumbygget, men disse er foreløpig ikke identifisert.

– Offentliggjøring har ført til at vi har mottatt mange tips, som nå må bearbeides og følges opp. Arbeidet er godt i gang, men dette tar tid. Det vil også ta tid å følge opp noen av disse tipsene, sier politiinspektør Tommy Brøske i pressemeldingen.

Borte i over 70 dager

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt og ektemannen Tom Hagens hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. I huset ble det funnet et brev med trusler, instruksjoner og et krav om løsepenger i kryptovaluta.

Politiets hovedteori er at hun er bortført fra familiens hus på Fjellhamar utenfor Oslo mot sin vilje.

Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært savnet siden 31. oktober i fjor Foto: Privat

Investor Tom Hagen er en av Norges rikeste menn. Formuen skal i all hovedsak være tjent gjennom eiendom og strømsalg. I 1992 var han med å grunnlegge Elkraft og siden har selskapet hatt enorm vekst.

Elkraft-konsernet leverer strøm til hele Norden. Det hadde en omsetning på over to milliarder i 2017, og et resultat før skatt på 110 millioner kroner.

Hagen eier også store verdier på Kvitfjell og Lillehammer gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom, blant annet Kvitfjell hotell, Kvitfjell Resort, Kvitfjell Destinasjon og Kvitfjell Entreprenør.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som måtte sitte på opplysninger og ber om at de tar kontakt på tipstelefonen 64 81 95 99.