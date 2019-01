Politiet har fått tips om mulige skjulesteder

I en pressemelding sier politiet at de har mottatt omlag 620 tips i saken. Tipsene går blant annet på observasjoner, navngitte personer og hvem de etterlyste i videoovervåkningen er.

Politiet gikk ut 10. januar og ønsket informasjon om tre personer som er fanget på overvåkningskameraer rundt Futurum-bygget der ektemannen Tom Hagen jobber. Politiet har kun kommet i kontakt med en av disse.

«De to personene fra videoovervåkningen er ikke identifisert, og vi er fortsatt svært interessert i tips om hvem de kan være, og hvordan de har kommet seg til Futurumbygget», skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet har også fått tips om skjulesteder både i Norge og utenfor landet. Alle tips blir prioritert og vurdert og det er satt i gang konkrete arbeidsoppgaver knyttet til en rekke av tipsene, skriver de videre.

Borte i over 70 dager

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt og ektemannen Tom Hagens hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. I huset ble det funnet et brev med trusler, instruksjoner og et krav om løsepenger i kryptovaluta.

Politiets hovedteori er at hun er bortført fra familiens hus på Fjellhamar utenfor Oslo mot sin vilje.

Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Foto: Privat

Investor Tom Hagen er en av Norges rikeste menn. Formuen skal i all hovedsak være tjent gjennom eiendom og strømsalg. I 1992 var han med å grunnlegge Elkraft og siden har selskapet hatt enorm vekst.

Elkraft-konsernet leverer strøm til hele Norden. Det hadde en omsetning på over to milliarder i 2017, og et resultat før skatt på 110 millioner kroner.

Hagen eier også store verdier på Kvitfjell og Lillehammer gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom, blant annet Kvitfjell hotell, Kvitfjell Resort, Kvitfjell Destinasjon og Kvitfjell Entreprenør.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som måtte sitte på opplysninger og ber om at de tar kontakt på tipstelefonen 64 81 95 99.