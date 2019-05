Forsvarer ber om mildest mulig straff i Norgeshistoriens største overgrepssak

I dag er siste dag i retten i den såkalte «Sandra-saken» i Nedre Romerike tingrett.

Saken er omtalt som Norgeshistoriens største overgrepssak. Det er en 26 år gammel fotballdommer som er tiltalt for overgrep på nett mot 300 gutter.

I sin prosedyre sa forsvarer Gunhild Lærum at tiltalte fordømmer seg selv og det han har gjort.

– Han har grått seg gjennom en lang rettssak. Han legger ikke skylden på ofrene, sier hun.

Forsvarer Gundhild Lærum sier tiltalte ber om unnskyldning til de fornærmede. Foto: Ouarda Jannaouni / NRK

Truet unge gutter

Tiltalte erkjenner helt eller delvis straffskyld på de fleste punktene. På enkelte punkter i tiltalen nekter han straffskyld.

Ifølge tiltalen har mannen utgitt seg for å være en ung jente som heter Sandra.

Han har blant annet fått gutter til å filme at de onanerer. Guttene har så blitt lokket til å sende filmen til tiltalte. Deretter truet han med å legge disse ut på nettet.

– Angrer voldsomt

Lærum mener det er viktig at straffen ikke blir av slik lengde og karater at 26-åringen ikke kan fungere i samfunnet igjen.

– Det er viktig at vi ikke ser på han som «samfunnets søppel». Ingen er tjent med at straffen blir slik at han ikke kan fungere i et samfunn som en vanlig borger, sier hun.

Hun viser til at tiltalte har levd et dobbeltliv: ett på nett og ett i virkeligheten.

– Han angrer voldsomt på det han har gjort.

Lærum ber om at tiltalte straffes på mildest mulig måte.

16 års fengsel

Torsdag la påtalemyndigheten ned påstand om 16 års fengsel for den tiltalte i det som er omtalt som Norges mest omfattende nettovergrepssak, skriver VG.

– Det er et høyt antall fornærmede gutter i saken og handlingene har pågått over flere år. Det er snakk om et stort overgrepsmateriale med flere tusen filmer og bilder, uttalte statsadvokat Kari Hangeland Buvik til NRK torsdag.