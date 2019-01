Norgeshistoriens største overgrepssak: – Tok kontakt med unge gutter på KIK og Omegle

26-åringen har kommet i kontakt med de fornærmede guttene på chatteforum, via sosiale medier som KIK, LINE og Omegle.

Han har også brukt Snapchat og Tinder.

– Tiltalte har chattet med guttene og har utgitt seg for å være en jente i alderen 15 til 17 år. Han har truet dem med å legge ut innsendte bilder og filmer på nettet. Det har han holdt på med i rundt tre år, sier statsadvokat Guro Hansson Bull, som er aktor i saken.

FORVARING: Statsadvokat Guro Hansson Bull har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring. Foto: Ketil Kern / NRK

– Har levd et dobbeltliv

De fornærmede er 300 gutter fra Norge, Sverige og Danmark og overgrepene har foregått via internett.

Mannen brukte falske jentenavn og innledet seksuelle samtaler med guttene. Han har blant annet fått dem til å onanere på film, mot at de skulle få lettkledde bilder i retur.

Mannen har tidligere jobbet som fotballdommer.

I perioden 2015 til 2016 skal han ha chattet med en som jobbet som assistent for han. Ifølge tiltalen skal de også ha møttes ved en anledning, hvor det skjedde et overgrep.

Mannens forsvarer, Gunhild Lærum, sier han er lei seg for det han har gjort og at han erkjenner de faktiske forholdene i tiltalen.

10 ÅR: Tiltalen omhandler overgrep mot 300 gutter helt ned til 10-års alderen. Foto: Anders Fehn / NRK

– Han gruer seg veldig til denne rettssaken, samtidig som det er viktig for ham å komme i gang, fortelle om sine misgjerninger og forklare at han forstår hvor vanskelig dette har vært for alle de involverte.

Sommeren 2016 ble mannen pågrepet og siktet av politiet, men ble løslatt etter kort tid. Etter dette skal han ha begått nye overgrep før han ble pågrepet på nytt.

Da ble han varetektsfengslet på grunn av gjentagelsesfare, og har vært innsatt ved Ila fengsel siden.

– Det blir en avhengighet. Han har levd et dobbeltliv. Et liv i den virkelige verden og et liv bak skjermer, som han har blitt veldig avhengig av, sier Lærum.

– Føler seg lurt og presset

Flere av de fornærmede ønsker ikke å møte i rettssaken, og mange har utfordringer som følge av overgrepene.

BISTANDSADVOKAT: Christian Lundin, koordinerende bistandsadvokat i saken, sier de fornærmede gruer seg til rettssaken. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er mange som sliter med skolegang, nattesøvn, mareritt. Noen har det gått fint med, andre har store utfordringer og problemer, sier koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin.

– De er veldig flaue. De føler seg lurt og presset, på en utspekulert måte.

26-åringen risikerer nå å bli dømt til forvaring. Rettssaken starter tirsdag i Nedre Romerike tingrett, og varer helt til september.