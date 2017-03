Follo-ordfører: – Samme problemer som Oslo, men dårligere politidekning

Ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H), mener politiets storaksjon tirsdag og onsdag, der totalt 56 ungdommer ble pågrepet, viser at politiet i Follo, som er en del av Øst politidistrikt, må få flere ressurser.

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H), forventer mer ressurser til politiet i Follo for å håndtere narkotikaproblemet.

– Både kommunen og politiet faller mellom to stoler her. Selv om Oppegård er en utkant i Øst politidistrikt, så ligger vi 15 minutter fra Oslo sentrum med de fordeler og ulemper det medfører. Det krever en politidekning deretter, mener Høyre-ordføreren.

Ifølge ham har Oppegård langt ifra like mye politi som Oslo til å ta hånd om de samme problemene.

Tall fra Øst politidistrikt viser også at Follo har en dekningsgrad langt under gjennomsnittet i Norge.

Ved utgangen av 2016 hadde Follo 1,14 politiårsverk per 1 000 innbyggere. Snittet for hele landet ligger på 1,66. Uten Oslo (2,37) og Finnmark (3,00), som skiller seg kraftig fra de andre distriktene, ligger snittet på 1,46.

– Jeg forventer at dette får resultater og konsekvenser for bevilgningen innad i politiet, sier Sjøvold.

Disse er pågrepet i aksjonen Ekspandér faktaboks De pågrepne er i hovedsak i alderen 16–20 år. Noen av de pågrepne er over 20 år. Oppegård: 25 personer pågrepet

Ski: 15 personer

Vestby: 6 personer

Enebakk: 2 personer

Frogn: 1 person

Ås: 1 person

Oslo: 6 personer Aksjonen er nå avsluttet. Kilde: Politiet

Hard kjerne i Oppegård

Ifølge politiet kan ungdomsmiljøet de aksjonerte mot kobles til tyngre kriminelle miljøer og gjengmiljøer i Oslo, deriblant den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Tilknytningen til den organiserte kriminaliteten i Oslo-området var det som var mest overraskende. Det understreker at vi trenger et sterkere politinærvær, mener Sjøvold.

Politiet mener kjernen av narkotikamiljøet i Follo holder til i Oppegård. Av de 56 ungdommene som ble pågrepet i hele Follo tirsdag og onsdag, ble 25 av dem arrestert i Oppegård. 15 personer ble anholdt i Ski. Politiet slo også til mot skoler og hjem i fire andre Follo-kommuner og i Oslo, i tillegg til at personer i Østfold har blitt pågrepet tidligere.

– Vi har over tid vært kjent med at det har vært en negativ utvikling i rusproblematikk blant ungdommene i Oppegård. Vi er veldig glad for at politiet nå har hatt denne storaksjonen, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).

Ordfører i nabokommunen Ski, Tuva Moflag (Ap), deler Sjøvolds oppfatning.

– I Ski har vi hatt en anelse om at det er en utfordring, men vi er overrasket over omfanget, forteller Moflag.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. HER AKSJONERTE DE: Politiet slo tirsdag og onsdag til i seks forskjellige Follo-kommuner og i Oslo. 53 ungdommer ble pågrepet.

Disse ble pågrepet før aksjonen startet Ekspandér faktaboks Siden februar har til sammen 29 personer blitt pågrepet. Noen av disse ble igjen pågrepet av politiet i aksjonen tirsdag og onsdag. Februar: En 17-åring og en 20-åring på Langhus, pågrepet for oppbevaring av hasj, samt bruk.

Fire personer fra 18–25 år ble pågrepet i Vestby for oppbevaring av MDMA, samt bruk. Mars: En 19-åring pågrepet på Kolbotn, for oppbevaring av kokain og hasj, og for bruk.

To 17-åringer i Ski pågrepet for mindre mengder hasj.

To 19-åringer pågrepet på Oslo S med kokain og hasj.

Seks personer i alderen 18–20 år tatt i Oslo med kokain, MDMA, hasj og DMT, samt skytevåpen og kontanter.

En person i 20-årene pågrepet i Oppegård med hasj og kokain.

Åtte personer mellom 18–20 år pågrepet på Kolbotn, for oppbevaring og bruk av hasj, og med mindre mengder kokain.

Tre personer i alderen 17–18 år, tatt for mindre mengder marihuana.

Preventiv aksjon

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap), sier Follo-kommunene må samarbeide for å hindre at ungdom faller utenfor storsamfunnet. Foto: Else Karine Archer / NRK

Politiet i Follo sier at denne ukens aksjon skal skremme de kriminelle og skape oppmerksomhet rundt narkoproblemene i området. Ski-ordfører Moflag sier at hun setter pris på politiets handlekraft.

– Dette er alvorlig kriminalitet som kan få alvorlige konsekvenser for disse ungdommenes liv. Nå gjelder det å følge opp aksjonen med godt forebyggende arbeid, sier Ap-ordføreren.

Mange av de pågrepne ungdommene har droppet ut av skolen.

– Ungdommene i Follo går på skole på tvers av kommunegrensene, så dette krever en felles innsats fra kommunene, mener Moflag.