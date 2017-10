Fløyte og spillebrikker fra middelalderen funnet under utgraving i Oslo

Fløyten er trolig laget av sauebein. Foto: Sara Langvik Berge / Niku / NTB scanpix

I tillegg til fløyta har arkeologene funnet en spillbrikke. Foto: Sara Langvik Berge / Niku / NTB scanpix

En fløyte som trolig er laget av sauebein, har vakt oppsikt blant arkeologene på feltet, ifølge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

– Det er et viktig funn, for det fyller ut sansebildet vi har av middelalderen. Under utgravningen kan vi lukte det samme som de luktet, og nå kan vi også forestille oss noe av hva de har hørt. Det blir som middelalderens soundtrack, sier Sara Langvik Berge, en av feltlederne i NIKU, som står for utgravningen.

I tillegg til fløyta, har arkeologene også gravd fram steinstrukturer som de mener er en del av bispeborganlegget. Et stort tregulv med tilknytning til borgen er også undersøkt.

– Det at det ligger så mye dyrebein oppå gulvet, har ledet oss til en tolkning om at det har vært en del lystige lag her. Siden vi i tillegg har gjort funn av spillebrikker og ravperler, kan vi bare begynne å forestille oss festlighetene som har utspilt seg, sier Kristine Ødeby. Hun har ledet arbeidet med tregulvet.

Dette tregulvet Foto: Line Hovd/ Niku / NTB scanpix

Middelalderens Netflix

Egil Lindhart Bauer leder utgravningene ved Follobanen for NIKU. Foto: Viljam Brodahl / NRK

Prosjektleder Egil Lindhart Bauer i NIKU sier til VG at fløyta ikke er et ekstremt sjeldent funn, sammenlignet med for eksempel paveseglet som ble funnet tidligere i høst. Det er likevel uvanlig å finne i denne typen utgravinger, sier han.

– Det var ikke Netflix og smarttelefon i middelalderen, så fløyten kan ha blitt brukt av den vanlige mannen i gaten til fest og moro, sier Bauer.

Utgravingen skjer i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Om lag 30 arkeologer jobber med utgravingen, som skal pågå fram til mars 2018.