Flere hunder trolig rammet av mystisk sykdom

Ifølge Mattilsynet er det foreløpig usikkert om disse tilfellene har noen sammenheng, men det dreier seg om samme typen symptomer: diaré og oppkast.

– Vi ser foreløpig ikke noe mønster som knytter sykdomstilfellene til hverandre, men dette jobber vi med. Vi ser på hvilke hunder som er syke, og forholdene rundt dem både før og etter de ble dårlige, sier Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet.

I løpet av det siste døgnet er det registrert nye tilfeller i Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane.

Les også: Hunden Lexi døde etter blodig diaré og oppkast

Undersøker alt – utelukker ingenting

De fleste andre tilfellene er i Oslo-regionen, men det er også registrert hunder med blodig diaré i Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss og Lørenskog.

Det er også oppdaget tilfeller i Enebakk og Trøgstad.

Nøyaktig hvor mange hunder som er syke er usikkert, men Mattilsynet anslår at det dreier seg om 30 til 40 hunder som har blitt syke.

– Vi undersøker bredt hva utbruddet kan skyldes. Vi ser nærmere på om det kan være infeksjoner, forgiftning, bakterier eller virus. Vi utelukker ingenting, sier Grøndahl.

Nomi ble trolig smittet av den ukjent hundesykdommen. Hun er nå på bedringens vei. Foto: Vegar Erstad / NRK

Les også: Nomi ble smittet av ukjent hundesykdom som sprer seg

Håper på svar så fort som mulig

Mattilsynet jobber tett med Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus for å finne årsaken til sykdomsutbruddet.

Det tas prøver av hundene, og noen hunder er obdusert, i håp om at det skal gi noen svar.

Veterinærinstituttet sier til NRK at de kommer til å få svar på noen prøver i dag, men at det trolig vil være for tidlig å trekke noen konklusjoner fredag.

– Noen prøver tar lengre tid enn andre. Vi vil trolig ikke ha noe svar før mandag, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas.

De forskjellige prøvene må sees i sammenheng før man eventuelt kan konkludere.

– Vi tar prøver av forskjellige organer blant annet. Foreløpig har ingen av prøvene gitt noen resultater som kan si oss hva som er årsaken, sier Grøndahl i Mattilsynet.

Ann Margaret Grøndal er seksjonssjef for dyr i Mattilsynet på Romerike, Oslo, Asker og Bærum. Foto: Vegar Erstad / NRK

Følger med på andre land

Den mystiske sykdommen skal ikke være smittsom for mennesker.

– Har det vært lignende sykdomstilfeller i andre land?

– Ja. Det har vært lignende episoder i blant annet Danmark, USA og muligens England. Men der har de ikke klart å finne noen klar sammenheng. Det er også noe tilbake i tid.

Anicura Norge anslår at nærmere 20 hunder kan ha dødd av den mystiske hundesykdommen den siste tiden.

Mattilsynet sier av sju av disse har samme sykdomsbilde og symptomer.

Avlyser hundearrangementer

En av Norges største organisasjoner for hundeaktivitet, Norges Jeger- og fiskerforbund, går nå ut med advarsel til sine medlemmer.

Alle arrangementer blir satt på vent. Hundegårder og luftingsområder kan bli stengt.

– Vi er nok minst like bekymret som alle andre hundeeiere. Jakthunden er et kjært familiemedlem og i tillegg et svært viktig verktøy som vi bruker under jakta. På tirsdag starter den store småviltjakta, så dette bekymrer oss, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Diaré og oppkast

Det var Anicura som oppdaget og gjorde koblingen om at flere hunder hadde samme symptomer, og at dette ligner et utbrudd.

– Vi fikk en pasient inn på mandag som var svært dårlig. Til tross for intensiv behandling overlevde dessverre ikke hunden, sier Sasja Rygg, veterinær i dyreklinikk-kjeden Anicura til NRK.

Dagen etter fikk de inn en ny hund med samme symptomer. De snakket med kollegaer ved andre klinikker og så sammenhengen.

– Hundene som kommer inn med diare og oppkast, mister mye blod og væske. De blir behandlet med intravenøs væske og antibiotika.

Sasja Rygg, veterinær i dyreklinikk-kjeden Anicura, ber folk passe godt på hunden sin. Foto: Anicura

Råd til hundeeiere:

Hun anbefaler hundeeiere å være ekstra årvåkne og passe ekstra på nå.

Hold hunden under oppsikt

Se etter symptomer som oppkast, diare og dårlig allmenntilstand

Ikke la den snuse på andre hunder og i grøftekantene.

Mattilsynet anbefaler dyreeiere å prøvde å holde hundene mest mulig unna andre hunder fremover.

Blir hunden syk: vær observant og få den raskt til veterinær.