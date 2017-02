Får ikke skyte ulvene i Aurskogreviret

For en uke siden søkte det lokale utmarkslaget, bondelaget, jegerforeningen og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk om skadefelling av inntil fem ulver innenfor Aurskog-reviret.

Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Skade på hund og unormal ulveadferd var agrumentene som ble brukt for felling, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

– Ut fra undersøkelsene vi har gjort, kan vi ikke se at ulvene har en unormal adferd. Når det gjelder skade på hund har vi vurdert at ett slikt enkelttilfelle ikke er grunnlag for å felle ulv som skadereduserende tiltak, sier Knut Morten Vangen.

Skuffet utmarkslag

Lederen av Aurskog utmarkslag, synes det er synd med avslaget fra Miljødirektoratet.

– Vi hadde jo håpet på at vi kunne få tatt ut Aurskogreviret. De prater om demokratisk ulveforvaltning. Det er det jo ikke, så langt jeg kan se det, sier Nils Halvor Krog i Aurskog utmarkslag.

AURSKOG: I slutten av januar ble dachsen Amigo bitt over ryggen av en ulv. Tennene skadet de indre organene i buken. Foto: Fredrik Buer / NRK

– Ikke unormalt at ulv går gjennom bebyggelse

Miljødirektoratet sier at ulven er et tilpasningsdyktig dyr, og at det ikke er unormalt at den kan gå gjennom bebyggelse på vandring gjennom reviret sitt.

– Folk kan jo oppleve det som ubehagelig. Det skal vi ha respekt for. Men det er ikke dermed sagt at det er unormal adferd for en ulv, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

I Aurskog-Høland, øst i Akershus, er det andre oppfatninger om ulvens væremåte.

– Vi mener jo sjøl vi har ulv med unormal adferd, så lenge han kommer fram til husene der det bor folk og angriper hunder, sier Nils Halvor Krog i Aurskog utmarkslag.

Det er en frihetsberøvelse for oss som bruker utmarka. Nils Halvor Krog i Aurskog utmarkslag.

Risikoen for ulvebitt på hund øker høst og vinter, og Miljødirektoratet anbefaler at folk lufter hund i bånd i denne perioden og bare slipper dem løs i hundegård.

Dette synes ikke lederen for utmarkslaget er noen god ide.

– Har du fuglehund eller harehund som er vant til å løpe over større områder, så får du ikke gjerda inn de hundene. Og du får ikke gått på tur med to, tre hunder i bånd som skal lukte litt hist og her. Det beste hadde jo vært om de fikk løpe og strekt ut.