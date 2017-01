Får ikke kjøre dieselbiler til verksted

I dag tidlig ga Oslo kommune uttrykk for at dieselbiler med avtalt verkstedtime var unntatt kjøreforbudet i Oslo som innføres fra og med tirsdag. Nå har kommunen imidlertid snudd, skriver bilnytt.no – og det får Norges Bilbransjeforbund til å reagere.

LES OGSÅ: Disse kan kjøre med diesel likevel

– Det er noe her som er veldig lite gjennomtenkt. Og det tyder på at man har lite kontroll på det man har iverksatt, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

Fikk først ja

– Da informasjonen kom på Oslo kommunes nettsider i går sto det at dersom man hadde et kjørebehov til en avtale som kunne dokumenteres, så var man unntatt kjøreforbudet, forklarer Nilsen, og legger til:

– For ordens skyld tok vi kontakt med kommunen i dag morges for å forsikre oss om at dette også gjelder verkstedtimer. Noe vi fikk bekreftet. Men så kom det en ny beskjed i ettermiddag om at den informasjonen var feil – og at forbudet også gjelder verkstedtimer.

Nilsen sier de har fått flere henvendelser fra bilverksteder som har fått avbestillinger fra kunder – og at verkstedene rammes av dieselforbudet.

– Bare blant våre medlemmer er det 1100 bilmekanikere i Oslo. Om litt under halvparten av bilene som skal på verksted er dieselbiler står 500 mekanikere uten jobb i morgen, og det er røft regnet snakk om et tap på fire millioner i omsetning, forklarer Nilsen.

FORBUD: På grunn av lave temperaturer og stillestående luft de nesten dagene, blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier fra tirsdag. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Reagerer på forskjellsbehandling

Han mener det hele er svært lite gjennomtenkt.

– Elektrikere og rørleggere får lov til å kjøre dieselbiler over hele Oslo, mens en bilmekaniker, som har fast tilholdssted, ikke kan ta imot kunder. Og det kan umulig være meningen å forskjellsbehandle lokalt næringsliv på den måten, sier Nilsen.

– Det er en håpløs greie som de har rotet til, og det blir et stort problem for de tusen kundene som skal på verksted.

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Alise Davidsen, bekrefter at de ga feil informasjon i dag tidlig og beklager feilinformeringen. Men listen over unntak endres ikke.

– Vi må forholde oss til forskriften Oslo kommune har vedtatt og iverksatt når det gjelder dieselforbudet, og så er det sikkert også mange gode unntak som ikke omfatter forskriften, men man kan ikke ha med alle mulige unntak, sier hun.