Én til sykehus etter at bil og trikk kolliderte

Totalt fire personer var involvert i ulykken, som politiet meldte om klokken 00.28 natt til mandag.

– Det er en drosje som muligens har forsøkt å ta en u-sving, og så har trikken truffet siden av bilen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeseth, til NTB.

Sjåfør til sykehus

Drosjesjåføren er kjørt til sykehus, mens de tre passasjerene er sendt til legevakt for sjekk.

– Det er store skader på bilen, og airbagen ble utløst, sier operasjonslederen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beslagla førerkort

Like over klokken 02.00 opplyser politiet at bilen er tauet bort, og at åstedet er ryddet.

– Fører av drosjen har fått beslaglagt førerkortet, og vi oppretter sak på forholdet, skriver de på Twitter.