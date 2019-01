Ekspert: – De må bevise at hun er i live

Familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen mottok 16. januar et budskap fra dem som hevder å ha tatt henne.

Hagen har vært savnet siden 31. oktober og politiets hovedteori er at den 68 år gamle kvinnen er bortført mot sin vilje.

Paul Smines ble tatt som gissel under et fredsbevarende oppdrag under borgerkrigen på Balkan i 1992.

I dag jobber han med sikkerhet og krisehåndtering, og har blant annet jobbet for Forsvarets etterretningshøgskole.

Smines mener det er viktig at det nå kan ha oppstått kommunikasjon mellom den angivelige motparten og familien.

– Det viser at det er en bevegelse der. De har jo også på mange måter, for å bruke et uttrykk, «bevisbyrden på sin side». De skal vise at det faktisk er dem som har tatt henne, og nå skal de bevise at hun er i live. Det er veldig viktig at de viser «proof of life», som vi kaller det, sier Smines til NRK.

Han har tidligere uttalt at den mulige bortføringssaken virker «atypisk», og at det er merkelig at det har vært så lite kommunikasjons mellom partene.

Under en pressekonferanse torsdag, uttalte bistandsadvokat Svein Holden at budskapet de mottok den 16. januar ble sendt på den samme digitale plattformen som tidligere har blitt brukt i saken.

Kommunikasjonsplattformen blir beskrevet som «lite egnet» til å kommunisere med, og er ifølge bistandsadvokaten ikke egnet til å motta en bekreftelse på at Anne-Elisabeth Hagen er i god behold.

ÅSTEDET: Anne Elisabeth Hagen (68) ble sist sett i boligen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg tror vi er nærmere en løsning hvis de skifter kommunikasjonskanal. Hvis de velger en annen måte å tilnærme seg kontakt på, tror jeg dette vil løse seg mye lettere enn den de har valgt i dag, sier Smines.

Familien har tidligere sagt, og gjentok også torsdag, at de vil kommunisere bedre med de antatte bakmennene.

– Dette er en forhandling. Du må ha trygghet på begge sider. De må vise at hun er i live, at de har henne og er de riktige å kontakte. Det er mange ting som må skje raskt når du har en kommunikasjon. Det må være en toveiskommunikasjon, ellers nytter det ikke, sier han til NRK.

TRUSLER OG LØSEPENGER: I brevet som ble funnet inne i huset, ble det fremsatt trusler og et krav om penger. Pengene skulle utbetales i kryptovaluta. Familien mener at bakmennene tok kontakt med dem igjen den 16. januar i år. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

De samme som står bak

Budskapet familien mottok i januar, ble ikke kjent før i dag.

– Vi har vurdert denne henvendelsen nøye sammen med politiet. Vi har blitt enige om at det er riktig av meg å orientere pressen om det, uttalte bistandsadvokat, Svein Holden, på pressekonferansen torsdag.

Holden sier de er sikre på at det er personene som har Hagen, som har sendt beskjeden.

– Slik jeg vurderer omstendighetene, føler jeg meg trygg på det. Det har med hvordan kommunikasjonen foregår på denne plattformen.

Politiet har til nå hatt lite kontakt med de eventuelle gjerningspersonene, utover at det har kommet et krav om løsepenger i kryptovaluta.

Kravet er på rundt ni millioner euro, det vil si om lag 90 millioner norske kroner.

Siste livstegn fra Hagen er klokken 09.14 om morgenen 31. oktober. Politiets teori er at hun ble bortført fra sitt eget hjem, en gang mellom klokken 09.15 og 13.30.

Holden sier familien er optimistisk med tanke på å få Hagen tilbake i god behold.

– Men i første omgang må det innebære at vi kommer over på en annen type kommunikasjonsplattform enn det vi er på i dag. Formålet med pressekonferansen er å komme i kontakt med kidnapperne, sier advokaten.

SØK I VANN: Politiet har denne uken søkt i Langvannet utenfor familien Hagens bolig. Politiet sier de søker etter gjenstander som kan knyttes til den mulige bortføringen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Ifølge Holden er plattformen de antatte kidnapperne tar kontakt på, svært uegnet til å kommunisere på.

– Den er ikke egnet til å motta bekreftelse på at hun lever. Telefon, e-post, møter og film er bedre alternativer.

På pressekonferansen torsdag ga bistandsadvokaten en kortversjon også på engelsk, men han ville ikke kommentere om det kommuniseres med de mulige kidnapperne på et annet språk enn norsk.