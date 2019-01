Tidligere E-sjef til NRK: Tror bakmennene er profesjonelle og ressurssterke

Kaldager er tidligere sjef for den hemmelige etterretningsgruppen E14. Han sier han kun har fulgt saken i media siden den ble kjent i forrige uke.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført mot sin vilje fra huset sitt den 31. oktober i fjor.

Fortsatt har politiet ingen mistenkte i saken, og de har tidligere sagt at de har indikasjoner på at profesjonelle kan stå bak.

At politiet ventet så lenge med å gå ut offentlig med saken, og den tilsynelatende mangelen på konkrete spor, kan tyde på nettopp dette, mener Kaldager.

ÅSTEDET: Anne Elisabeth Hagen (68) ble sist sett i boligen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Dette er nok proffe folk. Det ser man blant annet på sporene og måten politiet har måtte etterforske saken på, sier han.

Som følge av trusselbrevet som ble funnet inne i huset, har politiet etterforsket saken i all hemmelighet. I brevet skal de ukjente gjerningspersonene ha krevd å få utbetalt løsepenger i form av kryptovaluta.

Først i forrige uke begynte uniformert politi og kriminalteknikere å gjøre undersøkelser i områdene rundt der Anne Elisabeth og ektemannen, milliardæren Tom Hagen, bor på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Ektemannen, forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (68), varslet politiet samme dag.

Over ti uker etter bortføringen, onsdag 9. januar, gikk politiet offentlig ut med saken.

Etterforskningen ble holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse.

Det er så langt ikke kommet tegn på at hun er i live, og heller ikke det motsatte. Politiet vet ikke om hun blir holdt skjult i utlandet.

Det er fremmet krav om løsepenger, utbetalt i kryptovaluta, og framsatt grove trusler i et brev etterlatt av gjerningspersonene.

De krever 9 millioner euro i monero, en konstruert valuta som er nær usporbar, ifølge VG.

Politiet tror de har å gjøre med profesjonelle aktører.

Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol.

Et videoopptak viser tre personer som passerer Tom Hagens kontorlokaler 31. oktober. En syklist ble fredag avhørt og sjekket ut av saken.

Det kommet tips om de andre personene, men de er ikke identifisert. Kilde: NTB

Ser mot Balkan

Kaldager sier til NRK at han mener at sporene kan peke mot profesjonelle kriminelle på Balkan.

TRUSLER OG LØSEPENGER: I brevet som ble funnet inne i huset, ble det fremsatt trusler og et krav om penger. Pengene skulle utbetales i kryptovaluta. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

– Man trenger ikke å se lenger enn til Sverige, som har koblinger til slike miljøer på Balkan. De har ressurser og trening fra borgerkrigen. Det var ikke uvanlig med kidnappinger på Balkan under borgerkrigen, sier den tidligere spionsjefen.

Kaldager sier til NRK at han tror at politiet innførte økt grensekontroll da den mulige bortføringen ble kjent, men at det allikevel er mulig å komme seg ut av landet usett.

– Jeg tror nok at det ble innført grensekontroll, men grensen mellom Norge og Sverige lekker, og tiden går fort, sier han til NRK.

– Én kidnapping i måneden

I en risikoanalyse fra det internasjonale sikkerhetsselskapet Control Risks fra juli 2018, kommer det fram at det første kjente tilfellet av krypto-kidnapping skjedde i Costa Rica i januar 2015.

Siden den gang har selskapet registrert lignende kidnappinger i 12 land. Ifølge sikkerhetsselskapet, så har de registrert krypto-bortføringssaker i Storbritannia, Ukraina og Tyrkia i Europa.

Ifølge sikkerhetsselskapet er bortføringer der bakmennene krever at løsepengene blir utbetalt i kryptovaluta økende.

I 2017 identifiserte selskapet i gjennomsnitt to slike bortføringer i kvartalet. I løpet av den første halvdelen av 2018 registrerte de én slik kidnapping i måneden på verdensbasis.

Brøske sier at det pågår et internasjonalt samarbeid.

– Det er en spesiell sak i Norge, så det internasjonale politisamarbeidet går både på informasjonsutveksling med også løsning og utførelse og hjelp til helt konkrete oppgaver, sier han til NRK.

Over 1000 tips

Politiet opplyser at de har mottatt over 1000 tips i bortføringssaken. Tipsene går blant annet på observasjoner, navngitte personer og hvem de etterlyste i videoovervåkningen er.

«De to personene fra videoovervåkningen er ikke identifisert, og vi er fortsatt svært interessert i tips om hvem de kan være, og hvordan de har kommet seg til Futurumbygget», skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har også fått tips om skjulesteder både i Norge og utenfor landet.