Dømt til elleve års forvaring etter skyting på Blå

En 25 år gammel mann er dømt til elleve års forvaring etter skytingen på utestedet Blå i Oslo.

Skytingen skjedde natt til 8. juni 2018 og fire personer ble skadet. Mannen var tiltalt for sju drapsforsøk.

Mannen er også dømt til å betale drøyt 600 000 kroner i erstatning og oppreisning til ofrene.

Anker dommen

– Han er skuffet over resultatet og dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Stian Mæland.

– Han er uenig i tingrettens vurdering og konklusjon, sier Mæland til NRK.

Statsadvokat Alvar Randa var aktor i rettssaken. Han er tilfreds med utfallet.

– Påtalemyndigheten har langt på vei og nesten fullt ut fått medhold i sitt syn i saken.

Han er ikke overrasket over at 25-åringens forsvarer varsler en anke. Selv mener han forvaring er riktig straff.

– Det mener vi er riktig på grunn av handlingenes grovhet, på bakgrunn av hans tidligere dommer med til dels grov vold og fordi de sakkyndige mener det er en høy voldsrisiko, sier Randa.

Pågrepet samme kveld

Den nå dømte 25-åringen har tidligere sagt til NRK at han ikke hadde i hensikt å drepe, at han angrer på det han gjorde og at hensikten med skuddene var å skremme.

– Jeg følte meg urettferdig behandlet av vaktene på Blå og ble veldig sint. Men jeg skulle bare gått hjem. Jeg angrer selvfølgelig på at jeg skjøt. De skuddene har ødelagt mye.

FENGSEL: Mannen har sittet i fengsel siden han ble pågrepet like etter skytingen. Foto: Anders Fehn / NRK

Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet samme kveld som skytingen.

– Jeg skjønner at jeg må straffes for dette, men jeg hadde ikke intensjon om å drepe noen, sier han.

Vold på Orderud gård

25-åringen var også tiltalt for å ha utøvd vold mot en mann på Orderud gård og er dømt for dette. En 30 år gammel mann, som også var tiltalt for dette forholdet, er dømt til 60 dagers fengsel.

Ifølge aktor Alvar Randa var mennene på Orderud gård for å kreve inn penger fra en venn av Per Orderud. Dette skal de ha gjort på oppdrag fra kriminelle:

AKTOR: Statsadvokat Alvar Randa var aktor i rettssaken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Fornærmede var på Orderud gård da dette skjedde. Det er antydet at de var der på vegne av Hells Angels eller noen russere og at det var penger det var snakk om.

NRK har kjennskap til at politiet mistenker at tiltalte er en lederskikkelse i gjengmiljøet i Oslo. Dette ønsker han selv ikke å kommentere.