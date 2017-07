Fire menn skutt ved utestedet Blå i Oslo

– Vi fikk den første meldingen om skudd klokken 02.21 natt til søndag, sier operasjonsleder Andre Kråkenes til NRK.

Politiet fant fire menn utenfor utestedet som var skutt. De ble fraktet til Oslo universitetssykehus, Ullevål.

En mann i midten av 20-årene er pågrepet etter skytingen. Vitner skal ha sett flere personer løpe fra stedet etter skytingen, men politiet har ingen flere mistenkte i saken.

Dørvakter ble skutt

To av de fire som ble skutt er dørvakter, og en tredje person er ansatt ved Blå, får NRK opplyst.



Ingen av disse tre mennene er kritisk skadet, sier kilder til NRK.

– Ingen av de tre er ansett for å være alvorlig skadd, sier operasjonsleder Andres Kråkenes.

Det er uklart om den fjerde personen som ble skutt er alvorlig skadet.

Politiet sier skytingen skjedde like utenfor utestedet ved inngangspartiet, og at foranledningen skal ha vært at gjerningspersonen ble bedt om å forlate lokalet.

Politiet etterforsker åstedet etter at fire personer ble skutt. Området er sperret av med sperrebånd. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Gjester skremt

Flere gjester ved utestedet Ingensteds, som ligger like ved, ble holdt inne i bygningen etter at skytingen skjedde.

– Flere er opprørt over det som har skjedd, forteller NRKs reporter Espen Breivik, som er på stedet.

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven ved den nedre delen av Grünerløkka.

Lørdag kveld spilte den amerikanske hip-hop-artisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne.

Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion & Patski Love.