– Skolestreikene for klima er et tydelig signal fra den yngre generasjonen om at vi er nødt til å handle nå, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen.

I en pressemelding gir byrådet i Oslo støtte til elevstreiken for klima som vil arrangeres fredag.

– Vi er den første generasjonen som kan se klimaendringer med egne øyne og sannsynligvis den siste generasjonen som har muligheten til å gjøre noe med det, sier Johansen.

STØTTER KLIMAPROTEST: I en pressemelding gir byrådet i Oslo støtte til elevenes klimaprotester som vil arrangeres fredag. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Skolestreikene som startet med den svenske 16-åringen Greta Thunberg, har spredd seg over hele kloden. Fredag 22. mars er det varslet at elevene i Oslo står sammen med elever i 2200 byer i 120 land når de krever klimahandling fra politikerne.

Flere elever rundt om i landet har allerede streiket selv om de ikke har fått gyldig fravær.

KAN IKKE GI FRAVÆR: Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen sier at byrådet ikke kan bestemme om det skal gis fravær for å delta på klimastreiken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har ingen mulighet til å overprøve nasjonale myndigheter og byrådet kan ikke bestemme at det ikke skal gis fravær. Der må skolene gjøre egne vurderinger, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen til NRK.

Hun mener alle voksne likevel bør gi moralsk støtte til elevstreiken.

– Vi oppfordrer rektorer til å se hvordan elevenes engasjement kan oppmuntres og bruke streiken til å oppfylle konkrete mål i planverket.

–Rystende

Carl I. Hagen, gruppeleder i bystyret for Frp, er kritisk til at byråden støtter elevenes klimaprotest.

– Jeg synes det er rystende at byråden som er ansvarlig for skolen aksepterer at elever skulker på grunn av et politisk tog som de skal gå og protestere i. Ville hun akseptert at elever for eksempel tok fri for å gå i tog for å demonstrere mot mindre innvandring til Oslo, sier Hagen.

– Ville du?

– Helt åpenbart nei, sier Hagen.

KRITISK: Frp-veteranen Carl I. Hagen er kritisk til at skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen støtter elevenes klimaprotest. Foto: Olav Juven / NRK

Han mener at byråden er enig i formålet og at det er en av grunnene til at skolebyråden støtter elevstreiken.

Derfor skolestreiker de: – Vi kan ikke dra til Mars! Du trenger javascript for å se video.

Gir fravær

Assisterende rektor ved Foss videregående skole, Elisabeth Ringdal, sier at deltakelse på demonstrasjonen føres som fravær i tråd med retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.

– Dispensasjon blir gitt om de for eksempel har tillitsoppgaver knyttet til arrangementet, og vi kommer til å behandle alle søknader som blir sendt inn, sier hun til NRK.

Hun sier at politisk aktivisme har vært tema i mange klasser, spesielt i faget samfunnsfag, men at å delta i streiken må være en frivillig handling fra hver enkelt elev.

At byrådet støtter streiken, er uproblematisk for skolen, ifølge Ringdal.

– Ungdommers engasjement for miljø og framtid er viktig. Elevene må imidlertid ta konsekvensene av å være fraværende fra undervisningen. Dette er de innforstått med, sier hun.