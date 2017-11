Buss for tog for titusenvis av reisende

Bane Nor skal oppgradere Lieråstunnelen på Drammenbanen. Det betyr at det ikke vil gå tog mellom Asker og Drammen fra 18. november til 4. desember.

– Det blir utfordrende når flere hundre busser settes i sving for å frakte tusenvis av reisende i et område med allerede stor trafikk, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Daglig er det rundt 10.000 togreisende på denne strekningen.

– Tidligere har Bane Nor utført slike arbeider til sommeren når flere har ferie. Nå er det hverdag og det er første gang vi må sette inn buss for tog for så mange mennesker, sier Scholz.

Les også: Planlegger seks uker med buss for tog

Også Bergensbanen og Sørlandsbanen berøres. Togene kjører som normalt mellom Asker og Oslo og Spikkestadbanen går også som normalt.

300 flere busser på E18

NSB innrømmer at arbeidene vil ramme langt flere enn de togreisende.

– Også bilistene vil merke det når 300 flere busser i døgnet skal inn og ut av Oslo. Særlig blir morgen- og ettermiddagsrushet krevende, sier Scholz.

I rushtiden er det tett trafikk på E18 vestover fra Oslo. Trolig blir køene enda lengre fra 18. november. Foto: Jan Kenneth Bråten

På E18 inn mot hovedstaden er det allerede tett trafikk, selv om det nylig ble innført rushtidsavgift i bommene inn mot Oslo.

Ved Asker stasjon frykter NSB at det blir trafikkaos. Her er det ikke lagt til rette for så mange busser.

– Det er rett og slett ikke plass til å frakte alle reisende hit for å ta toget videre mot Oslo. Derfor setter vi opp direktebusser mellom Drammen og Oslo, sier Scholz.

Anbefaler hjemmekontor

– Vi har stor forståelse for at arbeidene i tunnelen må gjøres. Samtidig er det viktig for oss å være ærlige om at dette blir en krevende tid, sier Scholz.

Hun sier det beste er å arbeide hjemmefra dersom man har mulighet til det.

– Vi oppfordrer arbeidsgivere til å ha forståelse for at det kan bli vanskelig å komme seg på jobb i disse ukene, sier Scholz.

Reisende må også beregne god tid. Særlig bør de som skal rekke fly ved Oslo lufthavn merke seg at reisen kan ta lengre tid enn vanlig.

Flytoget setter opp busser mellom Drammen og Asker stasjon, deretter går det tog som normalt fra Asker.

Arbeidene ferdig i 2021

Stenging av Lieråstunnelen er en del av forberedende arbeider som må til for å rekke å bli ferdig sommeren 2021.

Bane NOR skal også arbeide i Lieråstunnelen påsken- og sommeren 2018.

– Vi beklager at dette rammer så mange, men det er helt avgjørende for oss å starte dette arbeidet nå for å rekke å bli ferdig, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Britt Johanne Wang.