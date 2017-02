Planlegger seks uker med buss for tog

FÆRRE REISENDE: Britt-Johanne Wang i Bane NOR tror ferien kan og bør brukes til byggearbeider på toglinjene også i fremtiden. Foto: Jan Henrik Ihlebæk/NRK

– Vi har blitt stadig bedre til å utnytte sommerukene til å få gjort arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Britt-Johanne Wang i Bane NOR til NRK.

I dag sendte de sammen med NSB en pressemelding der det beskrives hvordan arbeidene rundt Oslo S vil påvirke de reisende gjennom sommeren.

Blant annet vil strekningene mellom Oslo S og Ås og Oslo S og Mysen være stengt i seks uker fra uke 26. De reisende vil bli tilbudt buss- eller T-banetransport i stedet.

Endringer i togtilbudet sommeren 2017 Ekspandér faktaboks Uke 26 – 31: Stengt Oslo S – ÅS og Oslo S – Mysen

Stengt Oslo S – ÅS og Oslo S – Mysen Uke 26 – 30: Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S – Bryn - Lillestrøm

Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S – Bryn - Lillestrøm Uke 31: Stengt Oslo S – Grefsen

Stengt Oslo S – Grefsen Uke 31: Redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm

Redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm Helgen 5.- 6. august: Oslo S stengt for all togtrafikk Kilde: NSB/Bane NOR

Ba folk ta ferie

INFORMERER: Gina Scholz i NSB er opptatt av at reisende er klar over at det blir annerledes å reise i sommer. Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

De siste årene har Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) i stadig økende grad brukt sommerukene til å utbedre toglinjene.

Sist sommer gikk NSB ut med en oppfordring til folk om å ta hjemmekontor eller legger ferien til periodene da anleggsarbeidene på toglinjene skapte mest problemer.

Ettersom anleggsperioden i år er så lang som seks uker, ønsker ikke NSB å gi en direkte oppfordring til folk om å legge ferien til disse ukene.

Når togene ikke går, oppfattes ofte situasjonen som kaotisk for de reisende. NSB forsøker å begrense problemene ved å informere tydelige. Derfor er kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz opptatt av at folk skal være klar over at det kan bli endringer som påvirker de reisende.

– Kundene må selv få velge hvordan de legger dette opp. Men det er viktig at de er klar over at det er mye arbeid i mange uker, og at det påvirker hvordan de reiser, sier Scholz i NSB.

Flere år fremover

Det er planlegging for innføringen av Follobanen til Oslo S, samt fornyelse av sporvekslere, som skal gjøres i sommer.

Grunnen til at anleggsarbeidene legges til sommeren, er at det er færre reisende enn ellers i året.

Mye tyder på at anleggsarbeider vil legges til sommerukene også i årene som kommer, og at pendlerne derfor med fordel kan styre ferien etter når Bane NOR skal gjøre anleggsarbeid.

– Dette prosjektet er ferdig i sommer, men Follobanen vil fortsette å bygge på Oslo S frem til 2021, sier Wang.