Brudd på arbeidsmiljøloven

Renonorden har brutt arbeidsmiljøloven to ganger etter at de tok over søppeltømmingen i Bærum. Kommunen sier det er snakk om overtid ved innsamling av papp og papir, skriver Budstikka. Siden overtakelsen 1. april har kommunen fått inn 63 klager daglig.