Bjerke-drapssiktet har vært utvist siden 2008

Etter at mannen på Bjerke døde torsdag kveld, ble siktelsen mot de to mennene endret fra drapsforsøk til drap. De to fremstilles for varetektsfengsling fredag ettermiddag.

Ifølge VG er en av mennene dømt for vold mot 12 personer i Norge. Avisa har omtalt ham som «Mannen Norge ikke blir kvitt».

Politiet får ikke sendt mannen ut av Norge, fordi han nekter å fortelle hvem han er og hvor han kommer fra. Han sier, ifølge VG, at han ikke vet hva han heter til etternavn og at han kommer fra Algerie. Men politiet mener de vet hvem han er og at han er marokkansk statsborger.

Marokkanske myndigheter skal ikke ha bekreftet at han er marokkansk statsborger eller utstedt pass slik at han kan fraktes dit.

Sentral i Trandum-opptøyer

Mannen kom til Norge i november 2005, og ble pågrepet etter to uker da han prøvde å selge hasj til sivilt politi. To uker etter ranet han en drosjesjåfør.

Siden det er han dømt for å ha slått en mann slik at han fikk kraniebrudd. I 2007 ble han dømt for et 20-talls voldelige utfall mot folk han fulgte etter og uprovosert angrep.

Mannen skal ha vært sentral i opptøyene på Trandum i 2015, der 11 ble anmeldt for skadeverk. På Trandum drapstruet han en avdelingsleder, og ble dømt for det. Han ble også dømt for å ha slått en ansatt slik at han fikk ribbeinsbrudd.

Han har truet politifolk, fengselsansatte og andre.

VG skriver at mannen ble løslatt fra fengsel for et par uker siden. Nå er han siktet for drap.