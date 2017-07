Mann funnet med livstruende hodeskader i boligområde i Oslo

Den kritisk skadde mannen ble funnet på Bjerke tirsdag ettermiddag.

– Vi fikk melding om hendelsen av ambulansetjenesten klokka 15.45 i ettermiddag. Mannen ble funnet bevisstløs og det var mye blod, sier operasjonsleder i oslopolitiet Cathrine Sylju.

Nå arbeider kriminalpolitiet med å sikre tekniske spor i området og med å snakke med folk i området som kan ha nyttige observasjoner.

– Vi er bevæpnet, men det er vi alltid i tilfeller som dette, sier Øyvind Torgersen hos kriminalvakta i Oslo.

Hypotesen til politiet er at mannen er påført ytre vold. Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva slags vold mannen er påført, for ikke å ødelegge etterforskingen, men Øyvind Torgersen på kriminalvakta sier at vitner har sett deler av hendelsen.

– Det var en konfrontasjon med flere personer. Politiet er interessert i å komme i kontakt med disse.

– Vi arbeider med å finne identiteten til den skadde mannen. Han har omfattende, livstruende hodeskader.

Går gjennom overvåkingsvideoer

Området rundt blokk 7 og blokk 5 er sperret av. En av naboene politiet snakker med i kveld er Marita Ramstad. Hun kom hjem fra jobb før politiet hadde sperret av området rundt høyblokkene på Bjerke.

– Jeg kjørte inn gata, der sto det to politibiler og to ambulanser. Jeg fikk beskjed om å snu, og idet jeg snudde kom det to politibiler til, sier Marita Ramstad.

En halv time etter kom politiet og banket på døra hennes og lurte på om hun hadde gjort noen observasjoner.

– Men jeg hadde jo akkurat kommet hjem og hadde ikke sett noe. Jeg gikk ned for å høre mer om hva som hadde skjedd, og da sa politiet at de ville gå gjennom overvåkingsvideoer i nærheten. De lurte på om jeg hadde telefonnummeret til driftslederen i borettslaget, og det hadde jeg.