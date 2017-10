Bevæpnet politiet rykket ut på masseslagsmål

Ved halv åtte-tiden fikk politiet meldinger fra flere personer som hadde sett så mange som 50 ungdommer slåss like ved Tøyen-bekken ved Grønlands torg.

– Det er sett en pistollignende gjenstand på en av personene der. Så vi er på stedet med flere bevæpnete patruljer, som bekrefter at et stort antall ungdommer har løpet i forskjellige retninger, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet.

Politiet lette lenge etter ungdommene som stakk fra stedet og eventuelle skadde personer. Det skal ha vært ungdommer i 14–16 års alderen som var med i slåsskampen, ifølge Jøkling.

Klokken 20.15 sier Jøkling at de så langt ikke har funnet noen skadde eller noe form for våpen, men at de fortsatt kontrollerer ungdom i området.

Av dem som er blitt kontrollert vil ingen fortelle politiet hva som har skjedd. Politiet snakker også med personene som ble vitne til slåssingen.