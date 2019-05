Ber om 16 år for tiltalt i overgrepssak

Torsdag la påtalemyndigheten ned påstand om 16 års fengsel for den tiltalte i det som er omtalt som Norges mest omfattende nettovergrepssak, skriver VG.

Mannen i 20-årene er tiltalt for å ha begått overgrep mot 300 gutter. Han skal ha utgitt seg for å være en ung jente som heter Sandra og blant annet fått gutter til å onanere. Guttene skal ha blitt lokket til å sende film og tiltalte har truet med å legge det ut.

I tvil om forvaring

– Det er et høyt antall fornærmede gutter i saken og handlingene har pågått over flere år. Det er snakk om et stort overgrepsmateriale med flere tusen filmer og bilder, sier statsadvokat Kari Hangeland Buvik til NRK.

– Det har vært et omfattende materiale å gå gjennom, sier forsvarer Kari Hangeland Buvik. Foto: Ouarda Jannaouni / NRK

I retten la aktor Per Egil Volledal frem at påtalemyndigheten har vært i tvil om mannen burde dømmes til forvaring. Aktoratet konkluderte med en tidsbestemt straff og lot tvilen komme tiltalte til gode.

Erkjenner straffskyld på flere punkter

– Vi startet i slutten av januar og nå er vi i mai. Det har vært en langvarig rettssak. Det har gått raskere med gjennomføringen enn vi hadde trodd, forklarer Buvik.

Rettssaken skulle egentlig gå frem til september, men avsluttes tidligere fordi tiltalte har erkjent straffskyld for flere av tiltalepunktene. Rettssaken avsluttes nå etter tre måneder.

Forholdene skal ha pågått fra februar 2014 til januar 2018. Ett av ofrene anmeldte mannen høsten 2017 og mannen ble pågrepet januar 2018. Han har sittet varetektsfengslet siden.

– Han har sagt at han er lei seg for praksisen han har utøvd på nettet. Han har bedt om unnskyldning mange ganger og grått seg gjennom mange måneder. Han er skamfull for det han har påført de fornærmede, sier forsvarer, Gunhild Lærum.